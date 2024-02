Científicos proponen crear la categoría 6 de huracanes

Dos científicos han propuesto una nueva categoría para clasificar los huracanes, ya que con el cambio climático y el calentamiento global las tormentas tropicales se vuelven cada vez más intensas y destructivas, y las expectativas señalan a un empeoramiento de la situación.

Jim Kossin, asesor científico de la First Street Foundation, y Michael Wehner, científico principal del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, sugieren agregar la categoría 6 en la escala de vientos huracanados Saffir-Simpson.

En un estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences, abogan por una categoría para las tormentas cuyos vientos sostenidos lleguen a las 192 millas por hora (unos 309 km por hora).

Actualmente, la categoría máxima es la 5 y es abierta, porque comprende huracanes con vientos de al menos 157 mph (252 kph), sin un límite.

Escala actual de vientos de huracanes. Captura de nhc.noaa

En opinión de ambos expertos, eso no advierte a la población lo suficiente sobre el peligro de aquellos fenómenos que superan con creces esas cifras, y recuerdan que desde 2013 ha habido cinco que ya superaron ese límite que ellos asignaron a la hipotética categoría 6, de 192 mph (309 kph).

"Es evidente que el cambio climático ha hecho que las tormentas más fuertes sean aún más fuertes. La introducción de esta hipotética categoría 6 crearía conciencia sobre ello", señaló Wehner, quien aclaró que el cambio climático no provoca más tormentas.

Por su parte, Kossin afirma que si se insiste en las cinco categorías actuales, "a medida que estas tormentas se vuelven cada vez más fuertes, se subestimará cada vez más el riesgo potencial".

La Saffir-Simpson existe desde la década de 1970 y al ser solo una escala de viento no incluye los impactos de las marejadas y las inundaciones causadas por la lluvia.