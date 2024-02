Asesinan a joven cubano en Camagüey

Gran consternación ha causado en Camagüey el asesinato de un joven cubano este fin de semana, otra víctima de la creciente ola de criminalidad que azota a Cuba en los últimos años.

El joven ha sido identificado en redes sociales de cubanos solo como Leo y no han trascendido otros detalles sobre el crimen que truncó su vida y ha sumido en el dolor a familiares y amigos. Tampoco se ha revelado la identidad del autor del homicidio.

Personas cercanas a la víctima dieron cuenta del trágico hecho en sus perfiles personales en Facebook. Una amiga, que se hace llamar Dayi La Chini en la red social, lamentó profundamente la muerte de Leo a manos de una persona, y por sus palabras se infiere que se trata de un hombre, aunque no lo identificó.

Captura de Facebook/Dayi La Chini

“Mi niño, no sé cómo expresar el dolor que estoy sintiendo, mi alma se me está quedando vacía al yo enterarme de la noticia de que un desgraciado te ha arrebatado la vida. Te fuiste, pero todos te vamos a recordar, fuiste un amigo, un hermano para mí, te quiero mucho mi niño y en ese lugar donde Dios te tiene que te cuide mucho y te proteja siempre y serás la luz que vas a iluminar ese lugar. EPD mi niño”, fueron las conmovedoras palabras con que la joven despidió a su entrañable amigo.

En otra muestra de dolor, su amigo Yadiel Sánchez expresó: “Mi hermano, no me creo todavía las palabras sobran, mi mellizo, para explicar nuestra amistad. No te merecías morir así, descansa en paz mi hermano Leo EPD”.

Captura de Facebook/Yadiel Sánchez

En los comentarios a estas publicaciones, decenas de personas manifestaron su pesar por el asesinato del joven y pidieron que se haga justicia. Muchos mostraron su indignación ante otro hecho criminal que trunca la vida de un joven cubano y apuntaron al incremento de la violencia y la delincuencia en el país, y la inacción de las autoridades frente a estos hechos.

Al momento de publicar esta nota, ni la prensa oficialista ni las autoridades cubanas han informado del trágico suceso.

En fechas recientes se han reportado varios hechos de sangre en la provincia de Camagüey.

A fines de enero, Leandro Martínez Pelegrín, de 18 años, murió a manos de una pandilla en el poblado de Piedrecitas, en el municipio Carlos Manuel de Céspedes.

Apenas dos semanas antes, el motorista Cristian Villariño, de 21 años, fue asesinado en las afueras de la pista de El Rodeo, detrás del Parque Japonés de Camagüey, durante una reyerta que tuvo lugar después de una carrera de motos.

A inicios de año, Diana Rosa Cervantes Mejías, una madre cubana de 29 años residente en Camagüey, fue víctima de una brutal golpiza que acabó con su vida. El asesino de Cervantes fue su expareja Carlos Alberto Gil, quien estaba en libertad bajo fianza, luego de haber agredido con un machete a un compañero de trabajo.

Durante los últimos días, también se han reportado crímenes en otras provincias cubanas, que mantienen en vilo a los ciudadanos.

En Las Tunas causó conmoción el asesinato de un adolescente de 15 años identificado como Cristian Alejandro Medina Borrero.

Un custodio de una tienda en Falla, pueblo del municipio avileño de Chambas, fue asesinado este lunes presuntamente por una o varias personas que pretendían robar el local.

Mientras, en la madrugada del domingo, un padre de 35 años, natural de Santiago de Cuba pero residente en La Habana, fue asesinado a puñaladas por varias personas durante una fiesta en Santa Felicia, en el municipio de Marianao.