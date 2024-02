Italiana se casa con un cubano y se van a vivir cerca de Varadero

Anna y su esposo en el Hostal Dos Mares Foto © Facebook/Hostal Dos Mares - Santa Marta a due passi da Varadero

Anna es una italiana que decidió seguir a su marido Rafael, un cubano que le prometió a su madre volver a Cuba para estar cerca de ella en los últimos años. Ahora ambos residen, permanentemente desde 2015, en Santa Marta, un pueblo cerca del famoso balneario de Varadero.

La única condición puesta por Anna a la promesa de Rafael a su madre, es que solo se uniría a él, en la isla, cuando los padres de ella fallecieran; una vez sucedidos los lamentables decesos, la italiana se mudó junto a su esposo a Cuba.

En una entrevista dada a la revista italiana Voglio vivere così, la mujer aseguró no arrepentirse de su decisión y describió la vida del cubano como difícil y enfocada a resolver problemas cotidianos.

De 56 años de edad, Anna habló de cuestiones que marcan su cotidianidad, entre las que sobresalen temas económicos, sociales y de bienestar en una isla sumida en una profunda crisis.

“Los salarios estatales son muy bajos y anacrónicos en comparación con el costo de vida. Hablo, por supuesto, en nombre de los cubanos. Muchos han recurrido al sector privado para mantener a sus familias y ganar más. Lamentablemente, en los últimos años miles de cubanos se han trasladado al extranjero en busca de mejores oportunidades y el fenómeno migratorio no parece detenerse”, dijo la mujer que arrenda junto a su esposo una casa hostal a cinco minutos de Varadero.

Sobre los costos de la vida, Anna explica los tipos de cambios que existen en el panorama cubano. “Se debe hacer una distinción entre el tipo de cambio oficial del banco y el tipo de cambio no oficial de la calle. Me explico mejor: si un aguacate se vende a 120 pesos cubanos para cambiarlo en el banco estamos hablando de un euro, para el mercado ilegal de divisas es la mitad”, dijo.

Además, su opinión no contrasta con la realidad de Cuba en la actualidad. La mujer es precisa cuando menciona que “las constantes dificultades y la falta de perspectivas de futuro hacen que muchos de ellos (cubanos) quieran abandonar el país en busca de una mejor calidad de vida”, aunque no dejó de destacar que “a pesar de esto, los lugareños siempre logran encontrar fuerzas para sonreír y bromear”.

En cuanto a servicios vitales, como la salud y el transporte, sobre todo el primero por el que reconocen a Cuba en el exterior, apuntó sobre la capacidad de los médicos cubanos, aunque “en este momento no tienen medios para trabajar y, a menudo, quienes deben someterse a una operación deben obtener primero anestesia, jeringas, catéteres, etc., porque no están disponibles en los hospitales”, señalo a través de una descripción muy elocuente y veraz.

Dedicada al negocio del turismo, Anna da una serie de recomendaciones y opiniones sobre la inversión en Cuba, a la que calificó de difícil si un extranjero quiere insertarse en el mercado cubano.

“Un extranjero puede abrir un negocio o ser propietario de una casa sólo si es residente permanente en la Isla y, para serlo, es necesario estar casado con un cubano”, comentó al tiempo que daba una serie de consejos para aquellos que estuviesen interesados en aplicar la experiencia que ella vive.

“Fue un cambio de vida radical y muchas veces se necesita una paciencia infinita para resolver problemas pero lo volvería a hacer con los ojos cerrados. Las dificultades están en conseguir en mucho tiempo y con mucha paciencia lo que en Italia quizás solucionaría en un día”, ha expresado en la entrevista.

“Se necesita un gran espíritu de adaptación y la elección también debe hacerse en función de las prioridades de la vida”, agregó.

Describe su casa como un espacio con “dos dormitorios y un pequeño apartamento con cocina que alquilamos a nuestros huéspedes”, en el cual ofrecen “desayunos u otras comidas”.

También comentó que cuentan “con un gran jardín con más de 600 orquídeas y muchas otras plantas incluidas frutas, una amplia terraza, una piscina y un pequeño gimnasio. Todos estos espacios comunes están a disposición de nuestros huéspedes”.

Sus palabras compartidas con una comunidad interesada en el caso cubano, guardan muchas revelaciones, que no están alejadas de las continuas dificultades que enfrentan los habitantes de Cuba para sobrevivir.