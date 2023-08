Identifican a alemán que agredió a niño cubano en playa de Holguín

La agresión a un niño cubano de ocho años cometida por un ciudadano alemán en una playa holguinera fue minimizada este martes en una publicación en un perfil oficialista en Facebook, que identificó al sujeto como Wber Bosson y defendió la actuación policial en el caso, que se zanjó con una multa al agresor.

Según la versión publicada en "Realidades desde Holguín", Bosson, de nacionalidad alemana pero con permiso de residencia permanente en Cuba, se encontraba en Playa Blanca, en el municipio Rafael Freyre, haciendo castillos en la arena con su hija menor de edad cuando otro pequeño, que también estaba en la playa con su familia, destruyó las figuras mientras corría para entrar al mar.

"Con una conducta agresiva el señor Wber se acercó al niño y lo tomó por un brazo, una pierna y lo zarandeó en la orilla del mar”, relata la publicación.

Los salvavidas que fueron testigos del incidente en un primer momento tomaron el suceso como “un juego de mano familiar entre un adulto y un niño”, pero que luego se dieron cuenta de lo sucedido al ver la reacción de la familia del menor, llamado Marlon Jesús Osorio Hernández.

Ante la violencia que aplicó el adulto sobre el niño, la familia de Marlon se acercó a reclamarle a Wber, pero el alemán alegó que lo sucedido era una “mala crianza del niño” y dio a entender que la destrucción de las figuras había sido intencional. Ante la escalada de la discusión entre agresor y familiares del menor, intervino la policía.

La publicación indica que los policías llevaron al niño a un hospital, donde certificaron hematomas superficiales en la pierna y en la mano que fueron catalogadas de “lesiones leves" sin tratamiento médico y sin peligro para la vida.

La fuente oficialista argumentó que en vistas del certificado médico se aplicó el Decreto 141 y se impuso al ciudadano una multa. Precisan que se aplicó "el mismo decreto que se le hubiera aplicado a cualquier persona que hubiera cometido esta violación, sea ciudadano cubano o nacido en Alemania, como es el caso".

A Wber, quien fue llevado a la estación PNR del municipio, el oficial de inmigración le realizó una advertencia y le insistió en que no puede volver a incurrir en un acto similar.

En el segmento final de su publicación, la fuente oficialista se defendió argumentando que las autoridades fueron comprensivas con la familia del niño, y que el episodio de “alteración del orden” en que incurrieron fue pasado por alto por considerarlo propio de una familia que reaccionó indignada a una actuación injusta por parte del agresor.

Tampoco faltó en el extenso texto un dardo a la prensa independiente, a la que reprochó la presunta "manipulación" sobre lo ocurrido. Sin embargo, en el apartado comentarios a la publicación varios internautas refrendaron la versión inicial y no el reporte edulcorado de Realidades desde Holguín.

"Yo fui testigo de este suceso y no fueron exactamente como explican en esta página. El extranjero violentamente alzó al niño y le sumergió la cabeza varias veces en el agua. No me lo cuenta nadie, lo vi con mis propios ojos además de que el extranjero se le escondió a los policías en su casa particular en Playa Blanca. La policía con un actuar rápido y efectivo y la de los salvavidas que gracias a ellos el Niño no perdió su vida", relató una testigo, identificada como Yenys Fernández.

"Aquí les dejo el video que filmé yo misma cuando los policías se dirigían a detener el extranjero. Desafortunadamente no pude grabarlo todo porque fui a pasar un día agradable con mi hija, y esa era mi prioridad", concluyó la mujer, quien en una publicación previa en Facebook ya había relatado su indignación por lo ocurrido.

Captura de Facebook/Yenys Fernández

Según el reporte inicial del hecho, dado a conocer a través del periodista Alberto Arego contando con declaraciones de un hermano de la víctima, la actitud del alemán fue muy violenta y dentro del agua, llevando casi a que el niño pudiera ahogarse.

“Nosotros estábamos en una mata cerca de la playa y los niños estaban jugando y en la orilla había un castillito de arena. El niño sale sin malicia corriendo del agua para la arena y sin darse de cuenta, niño al fin, rompe el castillito y el castillito lo había hecho la hija de un alemán”, relató el hermano del menor al periodista independiente.

“Ellos estaban en el agua y al ver el alemán que el niño rompió eso, que el vio que fue sin querer, no se apiadó de nada, cogió al niño por el cuello y lo levantó y de ahí entró para el agua y lo batió en lo hondo”, agregó la fuente, que precisó que fue gracias a la intervención de los salvavidas que lo sacaron rápido del agua y que el niño no se ahogó.

El hermano del menor lamentó que la agresión se saldara solo con una multa, algo que consideraron un trato preferente por tratarse de un extranjero.