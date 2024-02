Jorge Díaz y David Álvarez, dos talentosos artistas cubanos, encuentran oportunidades en España

El humorista Jorge Díaz y el cantautor y guitarrista David Álvarez, director del grupo Juego de Manos, se radicaron en España, donde han encontrado oportunidades de trabajo.

Jorge y David se presentarán el próximo 25 de febrero en la capital española en un espectáculo conjunto de humor y música titulado "Dos cubañoles al tiro".

"Atentos cubanos en Madrid. A los que están en Cuba se les enviará pasaje para que no se lo pierdan", anunció el comediante en su muro de Facebook.

Colegas de profesión como Omar Franco, Carlos Vázquez (Riquimbili), Ulises Toirac y el actor René de la Cruz le desearon éxitos en el próxima presentación.

Jorge Díaz, de 60 años, se fue de Cuba en septiembre del año pasado.

Según un reporte del portal CubaNet, en Madrid ha podido continuar con su carrera con actuaciones en clubes y otros escenarios, donde suele compartir con artistas cubanos residentes en el país o que están de visita.

"Con David Álvarez ha logrado una química envidiable. Ambos comparten una misma filosofía no solo del humor, sino de la vida y eso se percibe", dijo una fuente a la agencia.

Foto: Jorge Díaz Valera / Facebook

El popular monologuista ha mostrado su preocupación sobre la crisis en Cuba y el éxodo masivo.

"Las personas tienen la necesidad de probarse y explorar las posibilidades de realización personal y no pueden esperar que un gobierno les resuelva sus problemas materiales y espirituales. (...) Es un grave error pretender que todos piensen igual y persigan el mismo objetivo, porque sería pretender que fuéramos autómatas. (...) Si a usted no se le derrumba la casa, no le falta el agua, no le quitan la luz, no tiene problemas de alimentación ni necesidades materiales, dudo mucho que pueda compenetrarse con la dura realidad y pueda comprender por qué las personas deciden abandonar su tierra", escribió en Facebook.

Por su parte, David Álvarez también ha logrado desarrollar su carrera fuera de Cuba, no solo en España sino también en Inglaterra.

Uno de los artistas cubanos con los que ha compartido escenario en Madrid es Robertico Carcassés, director del grupo Interactivo, quien también se fue de Cuba hace poco y decidió radicarse en España durante un tiempo.

"A mí me afecta todo lo que pasa en Cuba como a cualquier otro cubano. Cuba está, como diríamos, en candela. Lleva muchos años en candela", dijo en una entrevista a Diario de Cuba.