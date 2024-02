Ancianos cubanos buscan alimentos en la basura

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este jueves el aumento de la mendicidad en la isla, donde cada vez es más frecuente encontrar ancianos buscando alimentos en la basura.

"Cada vez se pueden ver más caso de personas, sobre todo personas mayores de edad, registrando en la basura, lo mismo buscando objetos que buscando alimentos, ya sea para ellos o para vender como comida para animales", señaló la organización en X.

Adjuntó asimismo un video de una mujer revisando una bolsa de basura que adentro tenía lo que parecían ser tripas.

Si bien el régimen cubano ha reconocido el fracaso de la llamada Tarea Ordenamiento, no ha logrado corregir sus deformaciones, entre ellas el aumento de la pobreza y la inflación que afecta a miles de personas y grupos vulnerables.

Las pensiones en la isla no sobrepasan los 2,000 pesos mensuales, una cifra que en el actual contexto de inflación no alcanza para comprar ni un cartón de huevos.

Cuba es considerada el país más pobre de América Latina, un hecho evidenciado en el aumento alarmante de personas en situación de mendicidad.

El país presenta un 72% de índice de pobreza; se evalúan parámetros como el ingreso per cápita, el acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda.

En ese contexto varios ancianos y personas discapacitadas han sido arrojadas a las calles, donde piden limosna para comer.

"No me digan que son descarados, alcohólicos o locos, porque si un salario no alcanza para nada, menos alguna jubilación, muchos no recuerdan ni el sabor de un vaso de leche!", señaló en octubre una autónoma, en un llamado a desterrar los prejuicios contra las personas que piden ayuda en las calles de la isla.