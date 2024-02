Seguridad del Estado detiene y quita donaciones para niños a periodista en Camagüey

José Luis Tan Estrada Foto © Facebook

La Seguridad del Estado detuvo al periodista independiente cubano José Luis Tan Estrada y le quitó las donaciones que el joven había recabado para personas necesitadas.

En un post titulado "Ayudar: una amenaza para la Seguridad del Estado" el reportero denuncia que los represores lo detuvieron al salir de su casa y le "quitaron el teléfono celular y la mochila, en la que llevaba medicamentos, principalmente insulina, y donaciones para niños del hospital Pediátrico".

Afirma que sus represores, el mayor Cristian y el capitán Marcelo, indicaron que no entregarían los medicamentos a los niños porque son "comprados por contrarrevolucionarios"; y le prohibieron llevarle las donaciones a Daimarelis, una adolescente de Najasa, porque eran también "contrarrevolucionarias".

Además, le quitaron el acceso a internet en su teléfono y lo trasladaron en un lada color azul hasta Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en Camagüey, contó el exprofesor universitario.

Allí lo encerraron en una habitación con un instructor joven llamado Rafael para interrogarlo y amenazarlo por su activismo en busca de ayuda para personas necesitadas de la provincia.

Publicación en Facebook

"Cristian, en voz alta me dice que yo estaba ahí por "contrarrevolucionario" y por traer "ayudas donadas por contrarrevolucionarios", y ellos "no iban a aceptar ni permitir nada del enemigo", que yo "no tenía personalidad jurídica ni trabajaba en ninguna organización legal", relató Tan Estrada.

Le dijeron que tenían supuestas "pruebas" que no mostraron de que las ayudas "son de la contrarrevolución" y que "el Ministerio del Interior no dejará que personas como tú desprestigien al país".

Además, mencionaron a la activista Yamilka Lafita, conocida en redes como Lara Crofs, a la cual calificaron "como una mala influencia", algo que han reiterado los funcionarios cubanos en medio de las constantes denuncias de la joven sobre los niños necesitados de tratamientos urgentes que no están siendo tratados en la isla.

La Seguridad del Estado le dijo al periodista que "detrás de cada ayuda hay un plan para desestabilizar a la "Revolución", a lo que este respondió que el "único plan es ayudar por amor a esos" que la "Revolución ha destruido y abandonado".

Después lo acusaron "de hablar mal del "proceso revolucionario" en Camagüey"; y le insistieron en que "si no estaba de acuerdo con el sistema" se fuera del país.

Al final del interrogatorio el joven fue amenazado con la apertura de un expediente delictivo. "Te tenemos en la mirilla como un contrarrevolucionario", le aclararon.

En 2022 Tan Estrada fue expulsado de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte" por sus posturas políticas y críticas al gobierno en las redes sociales; y desde entonces se ha dedicado a llevar ayuda –principalmente enviada a la isla por emigrados cubanos– a personas enfermas en medio de la escasez de medicamentos en el país.

Sin embargo, tanto él como Lafita se han vuelto incómodos al régimen por sus denuncias sobre el descalabro del sistema de Salud cubano.