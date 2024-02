Cubana pide ayuda para encontrar un video del asesinato de su hijo en Camagüey

Una madre cubana, residente en Camagüey, hizo un llamado urgente a su comunidad para recuperar un video que presuntamente muestra el asesinato de su hijo a finales de enero, un crimen que la policía local no acaba de resolver.

En un mensaje desgarrador, compartido en el grupo de Facebook Revolico Camagüey 2024, por una usuaria que se hace llamar La Mulatika Del Reparto, se hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana con este sensible caso.

Facebook Revolico Camagüey 2024 / La Mulatika Del Reparto

"La mamá de Leandro Martínez pide desesperadamente el video que muestra el momento en que matan a su hijo, donde se ve a los asesinos. Por favor, el que tenga el video hágalo llegar. Se busca justicia para este muchachito que solo tenía 18 años", dijo usuaria en Facebook.

El asesinato de Leandro Martínez Pelegrín ocurrió en Piedrecitas, un pueblo del municipio Carlos Manuel de Céspedes, en la provincia Camagüey.

La historia de este joven cubano ha conmocionado a su comunidad y ha trascendido a las redes, suscitando indignación y solidaridad.

Amigos y familiares indican que Leandro perdió la vida mientras era trasladado al policlínico, tras un enfrentamiento con más de cinco jóvenes pandilleros.

"Era un buen joven. No se metía con nadie, super trabajador, buen hijo, buen vecino. Lo mataron un grupo de muchachitos entre 15 y 17 años. Pedimos justicia y pena máxima para ellos. Sólo se necesita el video en que se vean los asesinos. No se preocupe la persona que lo tenga, no lo involucraremos, su nombre no se dirá, nadie se enterará de quien lo envió", dice el texto publicado en Facebook.

La indignación crece en Camagüey por el ineficaz trabajo de la policía y las autoridades locales que no han logrado cerrar este terrible caso.

Una de las cosas que más impactó fue la falta de humanidad de quienes se negaron a auxiliar al joven herido el día de los hechos, y se convirtieron en fríos testigos, carentes del sentido más elemental de solidaridad.