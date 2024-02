Cubano le pide matrimonio a su novia cantándole "Mi mentirosa" de Charly y Johayron

Cuando se trata de pedir matrimonio, muchos buscan ser lo más originales y románticos con el fin de sorprender a sus parejas, algo que parece que consiguió un joven cubano cuando se propuso a su novia con flores, globos, un anillo y también cantándole la canción "Mi mentirosa" de Charly & Johayron.

Esta pareja de cubanos no olvidará nunca ese momento tan especial que protagonizaron al comprometerse delante de sus amigos mientras sonaba la canción "Mi mentirosa" del dúo de cantantes cubanos.

Concretamente los protagonistas de esta bella historia de amor son Jenny y Nesty, que compartieron el momento de su propuesta de matrimonio en TikTok, ganándose los aplausos de algunos internautas.

El vídeo está disponible en la cuenta de TikTok de @jennyoyasita, donde le dejaron comentarios como: "A lo cubano", "Eso sí es una pedida con flow", "La pedida que más me ha gustado", "Se me aguaron los ojos" o "Si no es así no me caso".