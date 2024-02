Matan a puñaladas a un joven en La Habana

Yoisel Más Fernández Foto © Facebook/Yoisel Más Fernández

Un joven cubano identificado como Yoisel Más Fernández fue asesinado durante una fiesta en el habanero municipio San Miguel de Padrón, según revelaron fuentes familiares en redes sociales.

“Le pido a mi Diosito que me ayude a aceptar y entender tu partida. Sola no puedo. Eras mi todo", escribió en emotiva publicación la pareja del fallecido, Yudelkis González.

Captura de Facebook/Yudelkis González

“Lo mataron. Le dieron seis puñaladas”, aclaró González en el apartado comentarios de su publicación.

Captura de Facebook

“Mi tío, mi padrino de bautizo, aún no me lo creo, no sé por qué te fuiste tan rápido de mi vida. No me salen las palabras para expresar todo lo que siento por ti, pero estés donde estés siempre vas a estar en mi corazón. EPD, mi padrino. Que Dios te tenga en el lugar más lindo del cielo. Te amo”, escribió por su parte una ahijada de la víctima en otro emotivo texto.

Captura de Facebook/Idaleydis Más

CiberCuba se han puesto en contacto con fuentes allegadas a la familia para intentar recabar más información sobre cuándo y cómo ocurrió la agresión mortal, que se suma a la irrefrenable cadena de hechos de sangre que se han disparado en los últimos meses a lo largo y ancho del país.

El último post público de Yoisel Más Fernández en Facebook fue una transmisión en directo durante una fiesta el pasado 8 de febrero.

En las imágenes varias personas celebraban con un bonito brindis, ataviados incluso con gorros de fiesta y pronunciando de forma indistintas sus deseos: “Paz y tranquilidad”, dijo Yoisel cuando llegó su turno.

“El cumpleaños de mi cuñada”, dijo el cubano durante la grabación de poco más de un minuto, en la que realizó un paneo sobre el lugar.

No está claro qué día Yoisel -que al parecer era abakuá- fue asesinado, aunque al parecer fue el 11 de febrero.

En todo caso lamentablemente es una realidad que su nombre engrosa ahora mismo una dolorosa lista que mantiene a los cubanos en vilo.

Captura de Facebook/redes sociales

No pocos de los hechos de sangre que han acabado con lesionados o con víctima mortales en el último año a lo largo y ancho del país se han originado tanto en fiestas privadas como en actos públicos.

En uno de los casos más recientes de que se tenga noticias, Yasmani Ramos Silveira, un cubano de 35 años natural de Santiago de Cuba pero residente en La Habana, fue asesinado a puñaladas por varias personas durante una fiesta en Santa Felicia, en el habanero municipio de Marianao.