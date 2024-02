Las sorpresas de un turista en un hotel de Varadero

Los hoteles cubanos siguen dando que hablar entre blogueros, tiktokers y viajeros... pero no muy bien que digamos.

En días recientes el ecuatoriano Esteban Guevara -conocido en sus redes como “Andariego”- relató su fallida experiencia en un hotel de Varadero, donde dice que se encontró “algunas sorpresas”, de ellas la más inquietante una intoxicación que pilló su pareja tras comer en uno de los restaurantes de la instalación hotelera.

Guevara relató que tras pagar 20 dólares en un taxi colectivo que lo llevó de La Habana a Varadero, se tropezó una instalación “muy antigua como la mayoría de las edificaciones en Cuba”.

De su habitación, no obstante, dijo que estaba “bien”, “normal”. Sin embargo, fue la escasez de cocteles y la poca variedad de alimentos lo que más chocó al turista.

“No había casi nada, era ron con coca cola o vodka con jugo de naranja o cerveza, ni licuadora tenían”, dijo.

Tampoco hubo elogios para la comida.

“La comida no estaba tan buena, ustedes saben que yo no me quejo mucho pero no estaba nada buena la comida”, apuntó y acto seguido hizo referencia a la misteriosa intoxicación de su pareja.

Para colmo, Esteban Guevara no pudo ni disfrutar de la playa porque había bandera roja por mal tiempo.

"Si vas a Varadero escoge muy bien el resort. Yo sé que algunos van a decir que por ‘baratero’ me pasó eso, pero no, porque pagamos 120 dólares por noche”, concluyó.

Aunque el turista no refirió directamente a qué hotel hacía referencia, las imágenes parecen corresponder al hotel Occidental Arenas Blancas, una instalación hotelera que no está muy bien puntuada en la plataforma TripAdvisor.

Entre los más de 1700 comentarios del video en TikTok se pueden encontrar las opiniones de otros turistas que citaron su propia experiencia en hoteles del famoso polo turístico

“¿Quién en su sano juicio esperaba ver en Cuba lujos?”; “Un todo incluido con un nada que incluir”; “No viajen a Cuba”; “Todo incluido pero no hay nada”; “Todo incluido, hasta la intoxicación”; “Ni que me regalen el viaje”; “Regresé malo del estómago”, fueron algunas opiniones.

Varios coincidieron en apuntar que República Dominicana como destino caribeño tiene mucha mejor relación calidad-precio y otros compararon las deficitarias "estrellas" cubanas con las de hoteles en Estados Unidos o España.

Tampoco faltaron los que sugirieron alojarse en casas particulares -que suelen ir acompañadas de una mejor experiencia- o quienes recomendaron tener una mirada más compasiva hacia la realidad cubana y entrar a apreciar otras cosas.

“El que viaja a Cuba sabe la situación del país, yo viaje y me encantó. Me tocó un mar increíble, era de no creer tanta belleza: la comida, la habitación, las instalaciones pasaron a un segundo plano”, opinó un internauta.

“Viajé a Cuba como turista. Independientemente de la política y la situación económica, allí vive gente maravillosa, gente cariñosa”, sentenció otra mujer.

A pesar del marcado empeño del gobierno cubano por convertir el turismo en su salvavidas económico, ni los números de viajeros que visitan la isla ni la opinión de la mayoría de quienes se lanzan a la experiencia parecen dar alas al sueño del régimen.

Hace algunas semanas una turista y bloguera rusa relató con crudeza cómo fue su estancia de 16 días en el hotel cinco estrellas de Varadero, Iberostar Laguna Azul, una experiencia que calificó de “difícil” y que acompañó de una serie de consejos para quienes estén dispuestos a afrontar una aventura similar.

“Sin propina no eres nada”, fue la primera de una larga lista de recomendaciones que la autora del blog "Viajar con una cámara" deslizó a sus lectores, la mayoría rusos que ya han vivido en carne propia la experiencia o se disponen a ello.