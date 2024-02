Roban maletas a cubana durante viaje en carro de La Habana a Pinar del Río

Camioneta particular que transportaba el equipaje Foto © Facebook/Ventas Entronque de Ova

Una cubana denunció en redes sociales haber sido víctima del robo de su equipaje el lunes 12 de febrero mientras se transportaba de La Habana a Pinar del Río en un vehículo particular que compartía con otros pasajeros.

La internauta Patricia del Llano explicó que ese día salió desde la terminal de ómnibus de La Habana y asegura que otra pasajera, que también se montó como ella desde ese lugar, se bajó en el puente de Ova y cargo con un equipaje que no le pertenecía.

"Me robó mis dos maletas, un maletín negro y una maleta negra igual", se quejó la denunciante en el grupo de Facebook "Ventas Entronque de Ova".

Detalló que la persona que presuntamente cargó con lo que no era suyo era una mujer de unos 60 años que vestía una licra azul y gris y tenía el pelo negro.

"Ojalá alguien la pueda reconocer y le haga entender que se llevó cosas que no son de ella", concluyó la denunciante, que compartió una foto del vehículo en que viajaba cuando ocurrió el hurto, una camioneta amarilla con una parrilla portaequipajes en la parte superior.

Al cierre de esta no han trascendido otros detalles sobre el incidente. No está claro cuántos pasajeros viajaban en el vehículo ni tampoco por qué la denunciante no se percató en el momento del robo.

En los últimos meses, coincidiendo con el incremento de todas las formas de criminalidad en Cuba, varios cubanos han reportado el robo de sus equipajes mientras se transportaban por carretera en la isla.

En uno de esos casos, en julio del pasado año una estudiante de la Universidad de Cienfuegos denunció el robo de su maleta cuando se transportaba a bordo de un camión con destino a Santa Clara.

En ese caso los ladrones del camión se bajaron del vehículo en el puente de Ranchuelo y cargaron con las pertenencias ajenas.

"Si ven mi maleta o intentos de venderla saben que es robada, y bueno toda mi ropa y pertenencias que necesitaba en mi universidad estaban ahí", lamentaba la joven.

Otras denuncias relacionadas con el robo de equipajes han sido hechas por personas recién llegadas del extranjero que han sido víctimas de hurtos en el tramo de circulación por carretera que va del Aeropuerto Internacional José Martí al centro de la capital.