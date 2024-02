Robert DuBoise Foto © Captura de video de YouTube de FOX 13 Tampa Bay

Un hombre de Florida que pasó 37 años preso por un crimen que no cometió recibirá 14 millones de dólares de indemnización.

Robert DuBoise, de 59 años, fue liberado en agosto de 2020 gracias a que pruebas de ADN demostraron su inocencia en el crimen de la joven de 19 años Barbara Grams, ocurrido en Tampa en 1983.

Ahora esta ciudad floridana le pagará nueve millones de dólares este año, otros tres millones el año que viene y dos más en 2026.

Poco después de salir de prisión, DuBoise demandó a la ciudad, a los policías que investigaron el caso y a un dentista forense que testificó en el juicio contra él, alegando que sus dientes coincidían con la marca de una mordida en la víctima.

El jueves, el Concejo de Tampa votó por unanimidad a favor de concederle los 14 millones de dólares. Sus miembros señalaron que ese dinero es lo menos que la ciudad podía hacer por él, tras casi cuatro décadas en la cárcel.

En la actualidad, DuBoise trabaja como director de mantenimiento en un country club y hace trabajos de reparación. Con el dinero que le den piensa comprarse una casa.

"Para mí significa que por fin se ha acabado. Me alegro de no tener que pasar más años de mi vida con esto", afirmó, en declaraciones publicadas por Telemundo.

"Dinero, casas, autos, nada de eso podrá devolverme lo que perdí. No me siento amargado por nada. No quiero perder el tiempo con amarguras y fiestas de consuelo", recalcó.

DuBoise estuvo representado legalmente por el bufete de abogados de derechos civiles Loevy&Loevy, con sede en Chicago, especializado que ha llevado numerosos casos de condenas erróneas en todo el país.

"El acuerdo no es solo un reconocimiento del daño que sufrió el sr. DuBoise, sino también una oportunidad para que pueda seguir adelante con su vida", declaró en un comunicado.

Por su parte, el jefe de la policía de Tampa, Lee Bercaw, aseguró que en estas cuatro décadas ha mejorado la formación que reciben los detectives, además de que los avances tecnológicos permiten lograr grandes progresos en las investigaciones.

"Reconocemos los efectos profundos y duraderos de este caso, especialmente en el caso del sr. DuBoise fueron casi cuatro décadas después", admitió.

DuBoise fue condenando inicialmente a pena de muerte por el crimen de Grams. Luego esa sanción fue cambiada a cadena perpetua. En 2018, con la ayuda de la organización Proyecto Inocencia, la oficina del fiscal estatal del condado de Hillsborough accedió a revisar el caso.

Pruebas de ADN que habían permanecido archivadas en un kit de violación señalaron que otros dos hombres eran los autores del hecho y que él era inocente. Amos Robinson y Abron Scott, quienes cumplen cadena perpetua por otro asesinato, están a la espera del juicio por el caso Grams.

En agosto de 1983, Barbara Grams fue agredida sexualmente y golpeada hasta la muerte cuando volvía a su casa de su trabajo en un restaurante de Tampa.

DuBoise, que no la conocía pero frecuentaba la zona donde su cadáver fue encontrado, acabó en prisión sobre todo por una marca de mordedura en la cara de la víctima que supuestamente era de él, y que se obtuvo con un molde de cera de abejas defectuoso.

La demanda que interpuso DuBoise contra el dentista Richard Souviron expuso que la cera de abejas no es un método aceptado para identificar marcas de dientes en casos de asesinato y que se usó "solo porque otro oficial del Departamento de Policía de Tampa tenía un negocio de miel".

En el proceso de reclamación, el propio Souviron declaró que ya no cree que las marcas de mordeduras pueden ser relacionadas directamente con una persona.

En la demanda contra los cuatro policías, a los que DuBoise acusó de conspirar con informantes de la cárcel para implicarlo falsamente, la ciudad de Tampa negó que fueran culpable de una conducta impropia de manera intencional.