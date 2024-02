Chocolate adelanta respuesta a Yomil: "Ya tú no te metes más conmigo"

Convencido se mostró Chocolate de que cuando Yomil escuche completo el tema que le ha dedicado no volverá a meterse más con él.

Poco tardó en reaccionar en redes el conocido por rey de los repartos a "Chocotraste", la tiradera de Yomil que vio la luz unas horas antes.

Los pocos minutos del adelanto dado por Chocolate auguran que el tema viene fuerte y explícito.

"Soy un tanke dentro del tanke y fuera del tanke, chama; y tú cantando en los 15 de la hija de la primera dama Lis Cuesta. Tú sí tienes las estrellas bien puestas", canta en el fragmento, donde no pierde ocasión de claro su posicionamiento con respecto al régimen.

"Saludos a todos esos metas que saben que soy un delincuente y que me cago en la madre del presidente", sigue cantando desde el estudio.

"Yo no soy repartero, yo soy lo siguiente, de esos que cuando la meta se los lleva pa' la estación empiezan a echarle pinga a todos los dirigentes. Los mismos dirigentes que te mandaron el 11 de julio a calmar la gente, a calmar la gente, manden a Robertico El Tabo a calmar la gente", continúa en su arremetida donde alude también a la muerte de El Dany.

"Ya tú no te metes más conmigo", dijo antes de contar que no iba a poner entera la canción y alertar que lo que mostraba el fragmento "no es nada" con respecto al tema íntegro, y avisar a los seguidores que estuvieran atentos a su canal en Youtube porque saldría con a las 12 de la noche, "con videoclip y todo para que no juegue más".

Por su parte "Chocotraste", de Yomil, ya superó las 15 mil visitas a las nueve horas de su estreno en Youtube.

"La barrida de la historia mi negrito, porque tu falta de respeto fue la que causó todo esto", escribió Yomil en la descripción del videoclip del tema, donde habla de que quienes critican su posición lo hacen "a 90 millas del muro del malecón" y asegura que es la primera y última vez que le responderá a Chocolate.