Emotivo reencuentro de una cubana con su padre anciano: "Al fin pude abrazarte de nuevo"

La cubana Yary González ha protagonizado uno de los reencuentros más conmovedores que se han visto estos días en las redes sociales.

Después de cuatro años y medio fuera, regresó a Cuba para reencontrarse con su familia y fue recibida con mucho cariño y emoción por todos, especialmente con su padre.

Una emotiva escena que ha emocionado hasta las lágrimas a decenas de usuarios cubanos que ven estas imágenes con mucha añoranza y con el deseo de poder vivir en su propia piel la emoción de reencontrarse con sus familiares.

Estas imágenes fueron difundidas en la cuenta de TikTok de Yary (@yary_cubita), donde le dejaron comentarios como:

"Lloré de ver este video estoy esperando ver los míos pronto. Dios mediante, bendiciones para ti y toda tu familia", "Este video me llegó a lo más profundo, recordé mucho a mi abuelo amado, al cual le mando un beso hasta el cielo", "Lloré con este video me acuerda a mi abuelito y la distancia bendiciones para él" o "No me pude contener y lloré, diera lo que no tengo porque mi abuelo estuviera vivo y poder abrazar"