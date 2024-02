Cubano fallecido por bombardeo de dron ruso en Ucrania permanece en una fosa común

El joven cubano Raibel Palacio Herrera, quien habría fallecido en enero en un ataque con drones luego de ser reclutado por Rusia para la guerra en Ucrania, fue enterrado en una fosa común sin ceremonias ni bandera, denunció la familia.

La esposa de Palacio, Melissa Flores, que había recibido la promesa de que repatriarían el cuerpo a Cuba, declaró al diario estadounidense The Wall Street Journal que el joven fue enterrado sin ninguna ceremonia.

A través de un amigo de su pareja que también fue reclutado por Rusia para pelear en la guerra contra Ucrania la mujer supo que "Raibel había recibido un disparo de un dron en la pierna y que se había desangrado mientras intentaba ponerse un torniquete".

"Me dijo que lo habían enterrado en una fosa común, sin ninguna ceremonia ni bandera", subrayó.

En enero Flores y la madre del recluta denunciaron que el joven de apenas 21 años viajó a Rusia engañado, pues solo le dijeron que iría a construir trincheras en el campo de batalla contra Ucrania.

Sin embargo, en un audio el joven contaba que los habían engañado, pero al llegar al lugar la víctima denunció que los habían engañado: "Esa gente nos está estafando. Nosotros pensábamos una cosa y nos salió otra", afirmaba en el audio.

The Wall Street Journal describe en su artículo cómo Rusia recluta soldados de Cuba para luchar en Ucrania; y afirma que "ansiosos por escapar de la pobreza de la isla comunista, los cubanos se alistan en el ejército ruso".

Palacio Herrera viajó a Rusia en noviembre y en diciembre Flores dio a luz a una bebé que el joven no llegó a conocer.

La madre del recluta se había mantenido exigiendo el retorno a Cuba del cuerpo de su hijo y había recibido la promesa de un supuesto general ruso, quien fue el que informó que Palacio Herrera murió tras ser impactado por un dron ucraniano en un ataque donde otro compañero también resultó gravemente herido.

Le aseguró que el cuerpo sería repatriado a la isla, pero la familia denunciaba que ningún funcionario se había puesto en contacto con la embajada cubana en Moscú.

La madre preguntaba constantemente dónde estaba el cuerpo de su hijo.

Un primo de la víctima agregó que el supuesto contrato presentado a los jóvenes reclutados hablaba de un dinero que la familia tampoco había visto.

"Todo es mentira, de favor quiero que los que tengan que ver con con lo del reclutamiento tenga su merecido, por culpa de ellos hoy está una familia devastada sin noticia del culpable de nuestro doliente", afirmó en un post de Facebook.

El pasado 10 de enero también trascendió la muerte de otro cubano alistado en el ejército ruso. Se trató del joven boxeador Yansiel Morejón, de 26 años, otra víctima del tráfico de personas entre La Habana y Moscú.

En septiembre del pasado año se destapó gracias a las denuncias de los familiares que Rusia se encontraba reclutando a jóvenes de la isla y los enviaba al frente de batalla en Ucrania.

El régimen de La Habana dijo que no apoyaba el mercenarismo y se comprometió a desarticular una supuesta red de contrabando que involucraba a varios funcionarios y diplomáticos cubanos; pero los reclutamientos han continuado como demuestra el caso de Palacio Herrera, quien fue reclutado en noviembre.

En septiembre pasado, un oficial ruso confirmó, en declaraciones bajo condición de anonimato, que son muchos los cubanos que están en el frente como parte de batallones internacionales que están luchando en la guerra de Ucrania.

"Cuando ya estaba detrás de la cinta en el batallón, estaba, por decirlo suavemente, en shock: allí solo había cubanos y serbios. No todo el mundo habla bien ruso. No está claro cómo trabajar con ellos. Y estos no son algunos PMC, todos están bajo contrato con el Ministerio de Defensa", dijo el militar en declaraciones a The Moscow Times.

Esta información fue corroborada al citado medio por un traductor de español que trabajaba con la emigración cubana, quien confirmó que había muchos cubanos reclutados por el Ministerio de Defensa ruso.

"Es posible que se esté reclutando a ciudadanos cubanos debido a consideraciones de costos, ya que simplemente son más baratos", dijo otro oficial ruso entrevistado en septiembre por el medio The Intercept.

A pesar de ello hace dos semanas trascendió que el régimen cubano habría comenzado a excarcelar a miembros del grupo de 17 personas que en septiembre de 2023 fueron arrestados como parte de una red de reclutamiento en la isla de mercenarios para la invasión de Rusia a Ucrania, según reveló America Tevé.

El citado medio de prensa dio a conocer que Yassiel Yera y Rafael Albares, dos de los cubanos que fuentes en Cuba de ese medio identificaron en septiembre entre los detenidos en Santa Clara, están libres.