Habla madre de joven cubano fallecido en la guerra de Rusia: "Dónde está el cuerpo de mi hijo"

La madre del joven cubano que falleció el pasado viernes en Ucrania tras ser reclutado por Rusia para la guerra reclamó a las autoridades que le entreguen el cuerpo de su hijo.

En declaraciones al periodista Mario Vallejo la mujer afirma que ha escrito a varias instancias y no le dicen donde está el cuerpo de Raibel Palacio Herrera, de apenas 21 años, quien falleció el viernes en un campo de batalla en la ciudad de Jerson tras un ataque ucraniano con drones.

Tanto ella como su nuera están bajo los efectos de medicamentos sedantes, desesperadas y sin noticias de los trámites para la repatriación del cadáver, aseguró entre lágrimas.

"Estoy desesperada porque no me dan respuesta del cuerpo de mi hijo, a las 2 am me escribió (un encargado llamado) Gilberto Herrera para pedirme unos datos y decirme que estaban canalizando la situación para mandar el cuerpo a Cuba, y yo lo que quiero que me den una respuesta porque estoy desesperada", dijo.

"Quiero saber dónde me tienen a mi hijo porque me dijeron que me iban a mandar el cuerpo y no vemos nada claro", subrayó.

El joven, padre de dos niñas pequeñas, fue reclutado en noviembre de 2023 por el gobierno ruso para supuestamente construir trincheras en el campo de batalla contra Ucrania; pero al llegar al lugar la víctima dijo a su familia en Cuba que los habían engañado.

"Esa gente nos está estafando. Nosotros pensábamos una cosa y nos salió otra", dijo Palacio Herrera a través de un mensaje de audio enviado a su esposa, con quien tiene dos niñas, una de ellas recién nacida que él no llegó a conocer.

En septiembre del pasado año se destapó gracias a las denuncias de los familiares que Rusia se encontraba reclutando a jóvenes de la isla y los enviaba al frente de batalla en Ucrania.

El régimen de La Habana dijo que no apoyaba el mercenarismo y se comprometió a desarticular una supuesta red de contrabando que involucraba a varios funcionarios y diplomáticos cubanos; pero los reclutamientos han continuado como demuestra el caso de Palacio Herrera, quien fue reclutado en noviembre.

En septiembre pasado, un oficial ruso confirmó, en declaraciones bajo condición de anonimato, que son muchos los cubanos que están en el frente como parte de batallones internacionales que están luchando en la guerra de Ucrania.

Esta información fue corroborada al citado medio por un traductor de español que trabajaba con la emigración cubana, quien confirmó que había muchos cubanos reclutados por el Ministerio de Defensa ruso.

"Es posible que se esté reclutando a ciudadanos cubanos debido a consideraciones de costos, ya que simplemente son más baratos", dijo otro oficial ruso entrevistado en septiembre por el medio The Intercept.

"Además de los salarios, el gobierno ruso está obligado a proporcionar una compensación adicional en caso de lesiones o muerte de sus ciudadanos. Sin embargo, esta responsabilidad no se extiende a los ciudadanos cubanos. Cuando vienes aquí en busca de ganancias económicas, tu muerte es tu pesadilla", concluyó.

El pasado 10 de enero también trascendió la muerte de otro cubano alistado en el ejército ruso. Se trató del joven boxeador Yansiel Morejón, de 26 años, otra víctima del tráfico de personas entre La Habana y Moscú.