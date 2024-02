Dos niños cubanos con graves quemaduras tras trágico incidente en Quivicán, Mayabeque

Dos niños cubanos se encuentran ingresados en el hospital Juan Manuel Márquez, en La Habana, tras sufrir un grave accidente que los dejó con importantes quemaduras en su cuerpo mientras jugaban en los alrededores de sus casas, según reportó en redes sociales una internauta próxima a una de las familias.

“Esta pequeña es de Quivicán. Se llama Hailenis, tiene ocho años ella y otro niño tuvieron un accidente donde se quemaron. Están en el hospital Juan Manuel Márquez, en la sala de quemados, reportados de grave por el tipo de quemaduras, aunque están conscientes. Ella se quemó completa menos su carita, les pido a las mamis orar mucho por ella y por el niño”, escribió Yindrelis Vaillant en el grupo de Facebook Madres cubanas por un mundo mejor.

En el apartado comentarios, Vaillant -que acompañó su texto de dos fotos de la niña con el cuerpo completamente vendado- precisó que los menores estaban jugando cerca de un central azucarero que queda por su casa cuando ambos cayeron en una zanja por la que salen los desechos del central.

“El niño cayó primero y la niña lo fue a ayudar y cayó también”, acotó la fuente, quien subrayó que ambos menores llevan una semana hospitalizados e instó a personas solidarias a extender algún tipo de ayuda, ya sea alimentos o medicinas, puesto que se trata de una familia humilde en el caso de Hailenis.

“La niña lo único que le pidió a su papi es que le regalara un tablet, pero el papá no se lo puede comprar por bajo recursos, Si alguna mami tiene uno que quiera vender a precio módico, por favor que lo deje saber, no lo queremos regalado. Ojo, los niños están conscientes”, añadió Yindrelis Vaillant, que se identificó como prima de la mujer del padre de la niña hospitalizada.

La mujer precisó que el número de teléfono del padre de la niña es el 58117201.

Captura de Facebook/Madres Cubanas por un Mundo Mejor

No está claro el vínculo entre los dos menores accidentados, pero al parecer serían vecinos.

“Yo conozco a su papá, es muy bella persona. Dios bendiga a esos niños y pronta recuperación. Podemos hacer entre todos una donación para que se le compre su tablet, que sabemos que no es algo de primera necesidad pero es el único método que tiene para poder estar tranquila, que en estos momentos lo necesita. No tiene otra forma de entretenerse, yo me apunto”, escribió en los comentarios Ana Guerrero.

“Estoy de acuerdo, si aportamos un granito de arena entre todos, podemos. A mí se me partió el alma cuando ella pidió un tablet y no se pudo porque es que están muy caros, pero creo que entre todos podemos comprarlo”, acotó por su parte la autora de la publicación.

No faltaron personas que cuestionaron por qué los padres de los menores no estaban vigilando sus movimientos, pero otros internautas coincidieron en apuntar que los niños en general suelen ser traviesos y que aunque se les intente controlar al máximo, tales accidentes pueden ocurrir.

Varios comentaristas etiquetaron a Limay Blanco, El Hombre de Hierro cubano y Lara Crofs, personas solidarias con muchos seguidores que suelen reunir donaciones para diferentes causas.

Hasta el cierre de esta nota no hay otros detalles sobre lo ocurrido. No está claro el nombre del central implicado en el suceso.