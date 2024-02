Chocolate arremete contra mujer del público durante concierto en Miami

Chocolate MC protagonizó una penosa escena el pasado fin de semana durante un concierto de Dany Ome al que fue invitado. Estaba el reguetonero muy inspirado hablando con el público cuando una mujer tuvo la mala idea de gritarle que no quería escuchar "su muela".

Y vaya si se molestó al Rey del Reparto, porque lo siguiente fue una irrepetible sarta de ofensas contra la aludida en medio de los gritos de sorpresa de la audiencia y de la cara de estupor de Dany Ome.

"Se les olvida que están comiendo por mí. Modestia y aparte, yo no me creo nada. Yo lo que hice lo hice y salió así, se convirtió en el cambio vida de muchos muchachos, entre ellos tú...", decía Chocolate en alabanza de sí mismo cuando la fémina en cuestión le hizo saber que no estaba para escucharlo, algo que disgustó bastante al reguetonero.

"Sáquenla para afuera, sáquenla de aquí, que dice que no quiere escuchar mi muela", dijo Chocolate dirigiéndose a los agentes de seguridad que estaban en el lugar.

Tras irse molesto hacia el fondo del escenario, Dany Ome intentó relajar la tensión pocos segundos después, dando paso a un tema musical.

Chocolate ha recibido fuertes críticas en los foros donde las imágenes han sido publicadas.

"¿Y la gente aún paga para ver ese fenómeno?"; "Ni pagándome yo entro a un lugar así"; "Ay Choco, Choco...y le siguen dando oportunidad y en conciertos que no son de él, pero nada, siguen con la esperanza de que alguien lo va a cambiar"; "Eso no es ni artista ni na', chico, no sé cómo pueden dejarlo subirse a un escenario al bufón ese con mala pinta"; "¡Qué bajitico es él. No entiendo por qué van a ver eso", fueron algunos comentarios.

Sin embargo, a pesar de ese mal momento, Dany Ome celebró en redes sociales el elogio que él en lo personal recibió del polémico "Choco".

"Super contento por tus palabras porque sé que fueron de corazón. Desde 2019 no te veía en un show. Hoy tuve la dicha de compartir tarima contigo en tu cumple. Gracias por hacer lo que has hecho con pocos o diría que con nadie", escribió Dany Ome en sus redes junto a un video en que Chocolate contó cómo ha evolucionado la relación entre ambos.

"Ayer no solo fuiste exacto sino que tus palabras tocaron mi de corazón de mil maneras", añadió Dany Ome.

Con el paso de los años está claro que la seña de identidad por excelencia de Yosvanis Arismin Sierra Hernández -más conocido como Chocolate MC- ha acabado siendo esa, la polémica.

A finales de enero el reguetonero salió en su propia defensa después de que varios medios de comunicación se hicieran eco de la controversial incitación a violencia que estaba provocando entre la juventud cubana, sobre dentro de la isla, su tema "Abakuá namá".

"Este contenido está hecho para que el mundo conozca la realidad de las calles de mi país, no con fines de promover el uso de armas ni la violencia", se defendió Chocolate.

"Soy un artista urbano que desde mis inicios mi música siempre se ha basado en lo que pasa en las calles, soy creador y fundador de un género el cual está destinado y ya es: el género urbano nacional", añadió.

Finalmente el intérprete de "El Palón Divino" alegó que su canción era un llamado a los pocos abakuás que quedan que son de verdad.

Valga aclarar que su explicación no consiguió aplacar la polémica.