Cubano retirado de la Seguridad del Estado: "Estoy pasando hambre"

Ulises Pérez Cuevas, un cubano retirado de la Seguridad del Estado, denunció la precariedad en la que vive a pesar de haber dedicado sus mejores años a defender el llamado proceso revolucionario.

En un video compartido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su cuenta de Twitter, el anciano relató que a los 14 años se incorporó a la clandestinidad, y que en 1959 lo enviaron para La Habana, donde se hizo agente de la Seguridad.

"Me mandaron entonces a cumplir esa misión en Vietnam, Laos y Camboya, un año en cada país. Y no estoy bien atendido. Estoy gestionando con la Asociación de Combatientes a ver por qué me están pagando tan poco", dijo.

"Pero yo estoy pasando hambre, porque 1,500 pesos no alcanza para comer, todo está muy caro", recalcó.

Mal vestido, en chancletas, despeinado y sin afeitar, el anciano precisó que este año lo único que ha llegado a la bodega arroz y azúcar, y a la carnicería, nada.

"Esto está muy malo", subrayó, sentado en un quicio mientras se comía un pan.

Ulises contó que va a comer a un local del gobierno, donde le venden arroz y chícharos para el día, además de 10 pesos de caldosa adicional, que más que caldosa es un "poco de agua que parece caldosa".