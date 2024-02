Turistas narran terrible experiencia en hotel Kawama de Varadero

Sunwing Vacations Group, agencia de viajes y operadora de turismo canadiense que oferta los encantos de Varadero entre sus destinos, recibió fuertes críticas de turistas que comentaron en la web de TripAdvisor las pésimas condiciones de alojamiento en el Hotel Kawama.

“¡No reserve esta propiedad nunca y Sunwing debe eliminarla de su lista! ¡Nunca he escrito una reseña en ningún lugar y he estado nueve veces en Cuba! Tuve varios problemas con la propiedad, incluidos insectos, falta de agua caliente, azulejos rotos y mantenimiento general deficiente”, se quejó un turista.

Captura de pantalla comentarios / TripAdvisor

La lista de quejas de este viajero fue más allá. “No había café y muy poca comida, y la comida era, en el mejor de los casos, cuestionable. No había cubiertos, los platos estaban todos desconchados, ni servilletas ni café. Sin agua embotellada. No hay toallas de playa ni tumbonas. No hay entretenimiento en inglés en absoluto”.

“Sinceramente no sé cómo el representante de Sunwing no quería suicidarse después de todas las quejas. La gente hacía cola a diario y apenas podía tener tiempo para todas y cada una de ellas. Me tomó dos días gestionar con él para moverme de habitación”, añadió.

Otro turista dio rienda suelta a su enfado en los comentarios de TripAdvisor. “Este es absolutamente el peor lugar para quedarse. Es menos de 1 estrella. Las condiciones generales del edificio están deterioradas, pero ese fue el menor de los problemas. Habitaciones con moho, puertas que no cierran, falta de agua caliente durante días son sólo algunas de ellas”.

Comida del buffet libre / TripAdvisor

“La mala higiene y la contaminación eran la norma. Entiendo que Cuba esté en crisis en cuanto a comida, pero para ser un todo incluido me cansé mucho de repollo, papaya, piña, pan y mínima carne. Si estaba en el restaurante una hora después de su apertura, tenía más posibilidades de conseguir carne. De alcohol solo tenían ron, cerveza y champán”, señaló.

Otra visitante dijo trabajar en el sector turístico y haber experimentado en Cuba el peor servicio jamás visto. “¡Aquí no hay modales, ni sonrisas, ni interés y, sobre todo, ninguna bienvenida!”, protestó.

“Falta continua de papel higiénico en los baños de recepción. ¡No hay fundas para los asientos en el baño de mujeres de la recepción! Nos dieron una habitación con ventanas y puertas con contraventanas, que 1: imposible abrirlas y 2: ver afuera. Además el aire acondicionado no funcionaba. En la cama: ¡SÓLO una sábana! ¿Pero qué es esto? ¡Inaceptable!”, criticó.

Comida del buffet libre / TripAdvisor

En cuanto a la gastronomía, la usuaria señaló que ofrecían “siempre lo mismo, no hay elección, nada de pasta, sólo ‘trozos’ (?) de pollo y cerdo, y nada de refrescos por la mañana. Los platos siempre están empapados y los utensilios sucios. Los manteles de plástico están sucios. Los vasos no están limpios. El café está T-E-R-R-I-B-L-E”.

A pesar de cambiar de habitación por rotura del aire acondicionado, en la otra no funcionaba el secador de pelo. “No hay vaso para beber agua embotellada. Un mini jabón SIN ENVOLVER en una canasta (no es realmente higiénico). Los toalleros están muy oxidados. Definitivamente hay que cambiar la bañera. La cerámica está manchada. Las ventanas están extremadamente sucias. Debajo de las cortinas se acumula mucho polvo. Sólo hay 2 perchas en el armario. No hay suficientes luces, solo dos lámparas y si queremos enchufar el celular, ¡sólo queda una!”.

“Por el precio que pagamos, estamos muy insatisfechos con este hotel”, concluyó disgustada la turista.

Salvo la playa y la piscina, la mayoría de turistas que comentaron señalaron los mismos problemas. Mala atención y grosería del personal de carpeta, pésima comida (“como las escenas de prisiones que muestran la hora de cenar en países del tercer mundo”), y falta de limpieza e higiene en las habitaciones (“vi enormes ronchas rojas en las piernas de algunas mujeres, que eran de chinches”).

En noviembre pasado, una turista canadiense identificada como Deanna Lang presentó una demanda contra la compañía de viajes Sunwing, con sede en Toronto, para recuperar los 8,000 dólares que pagó por un viaje al balneario cubano de Varadero.

La mujer, que se alojó con su madre y cinco hijos en el Memories Varadero Beach Resort, dijo que el viaje se convirtió en una pesadilla debido a múltiples problemas en el hotel, incluida falta de comida y cucarachas por todas partes.

Según el testimonio de Lang, publicado en el medio The Free Press, el resort, operado por la filial de Sunwing, no cumplió con las promesas de publicidad.

Las instalaciones no tenían suficientes alimentos, ni agua, ni papel higiénico, ni cubiertos para los huéspedes. Además, las habitaciones y áreas comunes del complejo tenían cucarachas. También denunció que se reportaron robos durante su estancia.

En octubre trascendió que Cuba es el país con la peor recuperación turística del Caribe tras la pandemia, según el último informe de la consultora europea especializada en la industria aérea y el turismo, ForwardKeys.

En comparación con 2019, la isla ocupa el último lugar, la posición número 28, en el ranking de destinos turísticos del Caribe más recuperados después de la pandemia, entre otras cosas por estas dificultades que describen los viajeros.

El informe de ForwardKeys confirma que Cuba, una vez considerada la joya del Caribe, está desapareciendo del mapa turístico de la región. Un reciente artículo de Business Insider, también demostró que las agencias de viaje están retirando los paquetes promocionales de Cuba de sus escaparates, optando en su lugar por destinos como Punta Cana o Cancún.