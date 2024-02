Juana Bacallao se mantiene en terapia intermedia en hospital de La Habana

Juana Bacallao, de 98 años y considerada una vedette insoslayable de Cuba, continúa ingresada en la Sala de Terapia Intermedia del Hospital “Carlos J. Finlay”, de La Habana, según informó el portal de noticias CubaNet, que tuvo acceso a fuentes cercanas de la cantante y comediante.

“Juana no se sentía bien en la casa y fue llevada al hospital donde la ingresaron y pasó a terapia intermedia. No se alimentaba ni se hidrataba bien y no tenía en casa los recursos necesarios para los padecimientos de su avanzada edad”, dijo a la mencionada fuente un funcionario del sector de la Cultura que pidió no ser identificado.

Juana, abandonada por las autoridades del Ministerio de Cultura de Cuba, se encontraba en una situación de desprotección y ahora “los médicos la están tratando con los medicamentos que lleva para combatir la infección y esperan que pueda rebasar ese difícil estado de salud que se agrava por su edad”, agregó el funcionario.

“La show-woman de Cuba”, como han calificado a la célebre artista, fue ingresada de urgencia el pasado lunes debido a su precario estado de salud, según confirmó este miércoles a CubaNet una fuente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

Al ser ingresada este lunes en la citada institución hospitalaria cubana, “la show-woman de Cuba”, como la reconoce el público, llegó con "pronóstico reservado".

Juana nació el 26 de mayo de 1925 en La Habana, y sus padres la nombraron Neris Amelia Martínez Salazar, pero los cubanos y el mundo entero la conocen como Juana Bacallao.

Su carrera artística comenzó siendo una adolescente. Nunca estudió música y ha asegurado en varias entrevistas que sus dones para la danza y el canto nacieron con ella.

Juana ha tenido una exitosa vida profesional de más de medio siglo. Destacó en el Cabaret Tropicana y poco a poco se convirtió en un ícono del arte popular en Cuba.