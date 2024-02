Cubana emociona cantando "Abrázame muy fuerte" de Juan Gabriel a su abuela en Cuba

La joven cantante cubana Yayma enamoró a miles de personas al compartir la conmovedora interpretación de "Abrázame muy fuerte", de Juan Gabriel, a su abuela en Cuba. Un momentazo cargado de emoción que está conquistando a los usuarios de TikTok.

A través de su canal de TikTok, la cubana compartió este íntimo y bello momento que vivió con su abuela, que vive en Cuba mientras que ella reside en Estados Unidos, para recordar cuando le dedicó el tema de Juan Gabriel.

Ante la bella interpretación, son muchos los usuarios que se emocionaron hasta las lágrimas, como le dejaron saber en el tablón de comentarios, donde encontramos mensajes como: "Bello cantas y tu abuelita cómo te mira con orgullo", "Qué voz, se me salieron las lágrimas", "Tremenda voz, talento de verdad", "Me hiciste llorar, los abuelos son una bendición", "Hermosa voz, no pude contener las lágrimas".

Recientemente, esta talentosa cubana se volvió viral al lanzar la versión femenina del tema "La Siguiente" de Charly y Johayron. El vídeo que subió cantando la canción tuvo gran acogida entre sus seguidores.