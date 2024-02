Zoila complace peticiones con "Un poema para erizarse"

Luego de un reguetón en honor a las mujeres 'erizadas' de Río Cauto, una parodia de Javier Berridy y la oleada de memes y vídeos en redes de usuarios que reaccionan, bailan al ritmo del viral tema y hacen mofa de su apasionada muestra de idololatría hacia Díaz-Canel, el humorista cubano Yuri Rojas les dedicó un poema.

Tras peticiones para que reaccionara, el comediante cubano compartió en su cuenta en Instagram un corto sketch donde aparecen sus alter egos, Yurisnel y Zoila, que deja volar la musa ante el sinsentido de erizarse con la visita del mandatario a Granma cuando se carece de todo.

"No hay motivo: allá, donde yo vivo, todavía se va la corriente, y pasa trabajo la gente; no hay combustible, no hay auto. Yo no sé esa erizadera que se ha formado en Río Cauto", dice antes de que Yurisnel le quite el teléfono sin dejarla concluir sus rimas de la que la faltaba aún "una parte" por declamar.

"No vas a hacer más ninguna parte, que me van a partir a mí, tú eres loca", dice él, ante la tristeza de ella que acota que "era una broma".

A juzgar por los comentarios, los versos no han defraudado a quienes les pedían al humorista que hiciera algo con la reacción de estas mujeres que se ha vuelto viral y tendencia en las redes de los cubanos.

"Jajaja lo mejor que he leído del erizamiento. Bravo"; "Buenísimo que eres Yuri"; "Lo mejor de toda la erizadera"; "Qué bien te quedó el poema Zoila jo"; "Tremendo erizamiento el zoila hay que tenerle cuidado"; "El que se erizó fue Yuri", le comentaron.

A menos de un día de subido el post ya había superado los 33 mil likes y los comentarios superaban los 2 mil.