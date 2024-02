Golpean a hijo de cubano que pedía dinero para la niña Amanda en La Habana

El activista cubano conocido en Facebook como "Generosidad Cristiano Jerusalén" denunció que su hijo fue víctima de una golpiza llevada a cabo por una veintena de personas.

"Me acaban de golpear a mi hijo en un parque más de 20 jóvenes contra el solo", denunció primero en una publicación escrita en Facebook.

Captura de Facebook/Generosidad Cristiano Jerusalén

"Estoy haciendo esta directa porque acaban de golpear a mi hijo veinte sujetos. No sé quiénes son, mi hijo tiene 15 años. Mi hijo es un menor de edad. Si me quieren intimidar golpeando a mi hijo no me voy a callar voy a seguir luchando por una Cuba libre", comenzó diciendo el activista en un breve video en el que se mostró muy nervioso por la violencia contra el menor

"Si eres tú, represor, voy para arriba de ti, no me interesa pero con mi hijo no me meta", añadió, visiblemente descompuesto.

Otras activistas como Lara Crofs o Diasniurka Salcedo Verdecia en las últimas horas se han hecho eco de la denuncia.

"¿Se recuerdan del muchacho que recogió dinero para #SOSAMANDA Generosidad Cristiano Jerusalén?, su hijo fue golpeado brutalmente por más de 20 personas", denunció Lara Crofs.

Captura de Facebook/Lara Crofs

"Por favor al pendiente de nuestro hermano, está en la unidad de la policía. Generosidad Cristiano Jerusalén, estamos al pendiente. Fue a denunciar su hijo fue golpeado. No sabemos qué pueda pasar", escribió por su parte Salcedo Verdecia.

Captura de Facebook/Diasniurka Salcedo Verdecia.

Hasta el cierre de esta nota no han trascendido otros detalles sobre lo ocurrido.

A comienzos de febrero fue noticia que el activista había conseguido 36,460 CUP en cuatros días que dedicó a recorrer varios lugares de La Habana para la recaudación de fondos en favor del caso de la niña Amanda Lemus Ortiz, quien padece de atresia de las vías biliares y lleva un año esperando por un trasplante de hígado.

Un mes antes, en enero, el activista se negó a inscribir a su hijo, el mismo que ahora ha sido golpeado, en el Servicio Militar.

“En estos momentos se presenta con muy buena actitud esta compañera en mi casa para inscribir en el servicio militar obligatorio a mi hijo. Mis palabras fueron las que aquí están escritas y firmada por mí. Me niego a inscribirlo en dicho servicio ya que soy opositor al partido comunista”, escribió en Facebook entonces.