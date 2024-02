Funerales de Juana Bacallao comenzarán este sábado en La Habana

Los cubanos podrán despedirse de la destacada artista Juana Bacallao desde la tarde de este sábado en la funeraria de Calzada y K de La Habana.

El periodista Wilfredo Cancio informó que los funerales de la cantante –fallecida en horas de la mañana a los 98 años– se realizarán este sábado 24 de febrero desde las 4 pm en El Vedado.

El sepelio está previsto para la mañana del domingo 25 de febrero en el Cementerio de Colón.

"Esta de luto la cultura cubana. Ha muerto una reina del espectáculo. Una artista irrepetible y única, que nos hizo reír y que interpretó como nadie nuestro sentir idiosicrático de excentricidad y desparpajo. En paz descanse, Juana, la Cubana", escribió el periodista en su muro de Facebook.

Publicación en Facebook

Otros cubanos han lamentado la muerte de la cantante y humorista cubana de 98 años en la mañana de este sábado, tras pasar varios días internada en un hospital de la capital cubana a consecuencia de una infección.

El humorista Alexis Valdés, quien el viernes afirmó que la artista se encontraba grave, con deshidratación y desnutrición, calificó a Juana Bacallao, cuyo nombre de pila era Neris Amelia Martínez, como una "inmensa comediante cubana y ya universal. Única e insuperable".

"Las risas que sacó de mí en un escenario, no las logró nadie. Era todo lo impensable que puede ser la comedia. Gran artista que se llevaba su arte de la escena a la vida y nos regalaba una actuación en continuidad sin paralelo. Que bendición haberte conocido y compartir con escenario y algo más contigo genial ser humano. Sigue volando, que los que no llegamos a tu estratosfera, nos conformamos con que nos regales unos destellos de comedia desde el cielo. No te olvidaremos, te mencionaremos, siempre que hablemos de hacer reír", expresó en la red social.

Publicación en Facebook

La popular y versátil artista nació el 26 de mayo de 1925 en La Habana. Sus padres la nombraron Neris Amelia Martínez Salazar, pero los cubanos y el mundo entero la conocen como Juana Bacallao.

Su carrera artística comenzó siendo una adolescente. Nunca estudió música y aseguró en varias entrevistas que sus dones para la danza y el canto nacieron con ella.

Tuvo una exitosa vida profesional de más de medio siglo. Se destacó en el emblemático cabaret Tropicana y poco a poco se convirtió en un ícono del arte popular en Cuba.

Sus actuaciones se caracterizaron siempre por estar cargadas de humor, música tradicional y su peculiar baile. Compartió escenario en la opéra-comique (ópera cómica) de París y junto a artistas de la talla de Nat King Cole, Ninón Sevilla, Cantinflas, Rafaela Carrá, Benny More, Chano Pozo, Celeste Mendoza, Celia Cruz, Bola de Nieve, Rita Montaner, Rosita Fornés, Omara Portuondo y Elena Burke, entre otros.

Por su avanzada edad Juana Bacallao ya no ofrecía entrevistas como solía hacer en otros tiempo.