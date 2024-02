Cubano increpa a madre que pide limosna con sus hijos en parqueo de EE.UU.: "Eso es abuso infantil"

Un cubano denunció a una mujer que presuntamente usa a los hijos para causar lástima y pedir dinero, sentada en la acera del parqueo de un supermercado en Estados Unidos.

"Hay que denunciar a esta mujer porque eso es un abuso infantil. ¿Usted sabe que eso es abuso infantil? ¿Cómo usted está al sol con esos inocentes?", increpó el cubano a la mujer.

El perfil de TikTok de Guillermo Blanco publicó la denuncia. Muchas personas quedaron alarmadas porque notaron signos de abandono en el cuidado de los niños, por parte de la madre.

El video muestra además el instante en que otro individuo, que iba en bicicleta, se acerca a la niña mayor a saludarla, pero la madre no le prestó atención. El hombre sigue su camino sin ninguna incidencia. Sin embargo, la escena fue muy criticada y generó tensión a algunas personas que vieron la grabación.

La mujer se sienta al sol con dos niños, ambos menores de dos años. Aunque el cubano le advierte que puede ser sancionada por las autoridades por abuso infantil, ella se muestra indiferente y lo reta a que la denuncie.

No se ha confirmado el lugar exacto ni la fecha, donde ocurrieron los hechos, pero podría ser un supermercado en Miami.

Las opiniones en las redes sociales están divididas en este caso. La mayoría de las personas señalan como un error la conducta de la mujer, pero otros la apoyan.

"Department of Children and Families no funciona como debe. Si es una buena madre le quitan la custodia de los hijos por una pelea", señaló una usuaria en los comentarios.

Otra persona reconoció a la mujer, y asegura haberla visto con los niños en el mismo lugar, con lo que podría tratarse de una práctica habitual.

El influencer Eliecer Ávila fue uno de los cubanos que denunció el caso. "¡Este negocio hay que pararlo ya! Es una mezcla de descaro, abuso y crueldad", dijo en sus redes sociales.