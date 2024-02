Cubano en Miami impulsa negocio de pastelería casera: "Todo es hecho al momento"

Un joven emprendedor cubano, residente en Miami, expandió su negocio de pastelería casera inaugurando este fin de semana un nuevo local con deliciosos dulces en Tampa.

Ena’s Secret Bake tiene su primera tienda en Hialeah, pero han tenido éxito y eso les ha permitido ampliar su alcance y llevar sus dulces caseros hasta las familias cubanas de Tampa.

"Muchas personas nos han preguntado por nuestros cakes 100% cubanos. El merengue lo hacemos nosotros porque el concepto es darle al cliente un producto fresco. El cake se hace al momento que llega la persona a pedirlo", señaló el dueño de la pastelería.

El joven explicó que fundar este negocio ha implicado para él y para su familia un gran esfuerzo, sobre todo la reciente ampliación con la dulcería en Tampa que le ha obligado a viajar desde Miami en numerosas ocasiones. Este fin de semana fue inaugurada y los primeros días han sido todo un éxito.

"Nadie sabe el sacrificio que uno hace para hacer estos negocios sin apoyos. Estuve noches sin dormir, he trabajado con una operación en la espalda, he bajado de peso. Todo lo que tengo es porque me he sacrificado mucho. Le pongo corazón a esto", dijo.

El propietario de Ena’s Secret Bake invitó a sus clientes a que vayan a disfrutar de un buen servicio, de productos de calidad, y de sus dulces recién hechos. También pidió a las personas que acudan al local con civismo, con educación porque a veces, para probar lo bueno y fresco, deben esperar el tiempo correcto.

El local de Tampa además de los dulces, ofreció este fin de semana caldosa, bocaditos de puerco asado, tamales y otros deliciosos platos típicos que gozan de popularidad entre las familias cubanas que viven en Estados Unidos.