Habla familia de la niña que murió sepultada por arena en una playa del sur de Florida

Chris Sloan, tío de la de niña de siete años fallecida tras ser sepultada por arena en una playa de Florida, dice que la menor intentó salvarse agarrándose a una de las piernas de su hermano.

Maddox, el hermano de la menor que resultó herido en el trágico incidente, contó que sintió durante algunos minutos como su hermana tiraba de él, tratando de agarrarse de su pierna, hasta que dejó de sentir la presión.

"Con el tiempo ya no podía sentirla moverse", dijo el tío de Sloan Mattingly.

Transcurrieron aproximadamente entre 15 y 20 minutos antes de que la menor fuera sacada a la superficie.

El tío de la niña dijo en declaraciones al canal KFOR-TV, afiliada de NBC, que la familia había estado compartiendo fotos y videos en redes sociales sobre su visita a Florida, hasta que un mensaje de texto cambió todo cuando a los miembros de un chat de grupo familiar se les “pidió que llamaran a un número para una conferencia telefónica”.

El familiar de la niña fallecida la describió como un ser con “mucha energía y totalmente inocente”.

Chris dijo, además, que la familia rara vez tomaba vacaciones.

Sloan era estudiante de la escuela primaria Lafayette Meadows en Roanoke, Indiana. En una carta a las familias, la directora Jenny Fedele dijo que la joven era “una estudiante de primer grado brillante, dulce y cariñosa”.

La causa oficial de muerte de Sloan no ha sido revelada.

Una petición en la plataforma de recaudación en GoFundMe para apoyar a la familia ha conseguido recaudar en poco menos de una semana una importante cifra: 152 mil dólares hasta el cierre de esta nota, lo que confirma la forma en que el trágico suceso ha impactado.

"Experimentamos al ser humano más puro y fuimos cambiados por siempre por ella", dice la petición citando palabras de Therese, la madre de la niña fallecida.

Testigos del trágico incidente, ocurrido en una playa de Lauderdale-by-the-Sea, en el condado de Broward, dijeron que los niños estaban jugando a hacer un hoyo en la arena cuando de repente el suelo cedió y quedaron aplastados, la niña de forma total y el varón cubierto de arena solo hasta el pecho.

El agujero tenía alrededor de 1,8 metros (5 ó 6 pies) de profundidad en el momento en que se vino abajo.

Un video grabado con un celular por un testigo mostró a los bañistas cavando en la arena e intentando llegar a los niños atrapados. Los ayudantes y paramédicos del Sheriff de Broward respondieron a la emergencia sobre las 3:16 p.m. en la cuadra 4400 de El Mar Drive.

Imágenes de tomadas desde un helicóptero mostraron a varias personas paradas alrededor de un enorme agujero de arena que estaba acordonado.

Los rescatistas utilizaron tablas de apoyo para evitar la caída de más arena mientras usaban palas para sacar a los niños. Se desconoce cuánto tiempo estuvieron enterrados.

Aunque ambos menores fueron trasladados al Centro Médico Broward Health en Fort Lauderdale en estado crítico, posteriormente las autoridades precisaron que la niña falleció. El niño sobreviviente permanece en condición estable.

Expertos en rescate marítimo afirmaron que la muerte de Sloan podría haberse evitado si la playa hubiera contado con salvavidas.

En otras ciudades costeras cercanas, los salvavidas informan a los bañistas sobre los riesgos de cavar en la arena e impiden que las personas excaven a una profundidad superior a la altura de las rodillas hasta la cintura, o aproximadamente dos pies.

Los salvavidas, además, no sólo piden a las personas que no caven un hoyo profundo, sino que les recomiendan que los rellenen antes de irse. Sin embargo, Lauderdale-by-the-Sea actualmente no cuenta con salvavidas en ninguna de sus playas.

Las muertes por colapso de agujeros de arena son más comunes de lo que la gente piensa y superan en número a los ataques de tiburones según precisó en un extenso artículo el diario local Sun Sentinel.

Las víctimas casi siempre son niños.

Cuando alguien cava un hoyo, la arena húmeda comienza a colapsar a medida que se seca, expuesta al aire y al sol. Otras cosas pueden provocar un colapso es si alguien camina cerca del borde del agujero.

El colapso puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, dicen los expertos. Incluso si un padre estuviera mirando, poco podría hacer para evitarlo.

Cuanto más profundo sea el hoyo, más arena puede caer encima de uno. No obstante, se puede morir incluso si la arena no cubre la cabeza, pues la arena es tan pesada que a veces puede dificultar la expansión de los pulmones.

Los expertos aseguran que un pie de arena es suficiente para asfixiar a alguien, a diferencia de la nieve, la arena llena todos los espacios vacíos, lo que hace que sea poco probable que se formen bolsas de aire. A ello se suma que sacar a alguien de la arena suele ser un proceso complicado y que requiere mucho tiempo, porque la arena continúa llenando el agujero mientras el rescatista cava.