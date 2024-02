Identifican a niña que murió tras ser sepultada por arena en una playa en el sur de Florida

La policía identificó a la niña que murió este martes tras ser sepultada por arena de un agujero que cavaba en una playa en Florida junto a otro niño que resultó ser su hermano, según informaron las autoridades.

La menor fallecida en el trágico suceso se nombra Sloan Mattingly y tenía siete años y no cinco, como difundió el condado de Broward inicialmente.

El niño que sobrevivió a la tragedia es Maddoxx Mattingly, de nueve años y no de siete, como se dio a conocer en un principio.

Los menores, residentes en el estado de Indiana, se encontraban de vacaciones en Florida junto a sus padres.

Testigos del trágico incidente, ocurrido en una playa de Lauderdale-by-the-Sea, en el condado de Broward, dijeron que los niños estaban jugando a hacer un hoyo en la arena cuando de repente el suelo cedió y quedaron aplastados, la niña de forma total y el varón cubierto de arena solo hasta el pecho.

El agujero tenía alrededor de 1,8 metros (5 ó 6 pies) de profundidad en el momento en que se vino abajo.

Un video grabado con un celular por un testigo mostró a los bañistas cavando en la arena e intentando llegar a los niños atrapados. Los ayudantes y paramédicos del Sheriff de Broward respondieron a la emergencia sobre las 3:16 p.m. en la cuadra 4400 de El Mar Drive.

Imágenes de tomadas desde un helicóptero mostraron a varias personas paradas alrededor de un enorme agujero de arena que estaba acordonado.

Los rescatistas utilizaron tablas de apoyo para evitar la caída de más arena mientras usaban palas para sacar a los niños. Se desconoce cuánto tiempo estuvieron enterrados.

Aunque ambos menores fueron trasladados al Centro Médico Broward Health en Fort Lauderdale en estado crítico, posteriormente las autoridades precisaron que la niña falleció. El niño sobreviviente permanece en condición estable.

No ha trascendido si había un adulto que estuviera ayudando a los niños a cavar el hoyo.

¿Se podría haber evitado?

Los expertos en rescate marítimo afirman que la muerte de Sloan podría haberse evitado si la playa hubiera contado con salvavidas.

En otras ciudades costeras cercanas, los salvavidas informan a los bañistas sobre los riesgos de cavar en la arena e impiden que las personas excaven a una profundidad superior a la altura de las rodillas hasta la cintura, o aproximadamente dos pies.

Los salvavidas, además, no sólo piden a las personas que no caven un hoyo profundo, sino que les recomiendan que los rellenen antes de irse.

Sin embargo, Lauderdale-by-the-Sea actualmente no cuenta con salvavidas en ninguna de sus playas. Pompano Beach brinda servicios de rescate marítimo y contra incendios a la ciudad y respondió al incidente en la playa tan pronto como se informó.

¿Cómo sucede?

Las muertes por colapso de agujeros de arena son más comunes de lo que la gente piensa y superan en número a los ataques de tiburones según precisó en un extenso artículo el diario local Sun Sentinel.

Las víctimas casi siempre son niños.

"La cuestión es que no sucede tan a menudo. Entonces, como no sucede tan a menudo, nadie piensa en ello; no es común. Pero en términos de pérdida de vidas es demasiado común", dijo en declaraciones al citado medio el Dr. Stephen Leatherman, profesor del Departamento de Tierra y Medio Ambiente de la Universidad Internacional de Florida.

Cuando alguien cava un hoyo, la arena húmeda comienza a colapsar a medida que se seca, expuesta al aire y al sol. Otras cosas pueden provocar un colapso es si alguien camina cerca del borde del agujero.

El colapso puede ocurrir en un abrir y cerrar de ojos, dicen los expertos. Incluso si un padre estuviera mirando, poco podría hacer para evitarlo.

"Cuanto más profundo sea el hoyo, más arena puede caer encima de usted", dice Leatherman, quien precisa que un agujero nunca se debería cubrir la cabeza de alguien con arena.

No obstante, se puede morir incluso si la arena no cubre la cabeza, pues la arena es tan pesada que a veces puede dificultar la expansión de los pulmones.

Los expertos aseguran que un pie de arena es suficiente para asfixiar a alguien, a diferencia de la nieve, la arena llena todos los espacios vacíos, lo que hace que sea poco probable que se formen bolsas de aire.

Una vez que alguien queda atrapado bajo la arena, normalmente solo le quedan entre 3 y 5 minutos de vida, la cantidad de tiempo que alguien puede contener la respiración.

A ello se suma que sacar a alguien de la arena suele ser un proceso complicado y que requiere mucho tiempo, porque la arena continúa llenando el agujero mientras el rescatista cava.