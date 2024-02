Emilio Frías rompe el silencio sobre razones de su salida definitiva de Cuba: "No podía seguir virando la cara"

Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y La Verdad, ofreció una entrevista a Mario Vallejo en Estados Unidos, donde rompe el silencio sobre las razones que lo motivaron a dejar Cuba definitivamente.

"Cuba está pasando por un momento de los más tristes que se han vivido", señaló el cantante y aseguró que no podía continuar virando la cara a la realidad que hay en el país.

"Tener que irme de mi país, abandonar, dejar atrás a mi familia, a mis hijas que aún viven allá, a mi abuela, a mi mamá, tener que irme para México, fue algo que tuve que hacer de manera obligatoria", dijo Frías.

"No tuve muchas opciones, era o me voy o me quedo esperando a que alguien le dé la gana de que no exista un mañana", aseguró.

Frías reconoció que no había hablado nunca de este tema con la prensa y menos en Estados Unidos. Se refirió a la canción "Cambio", que marcó su enfrentamiento con el régimen.

""Cambio" fue una canción social, no política. Es una canción social que toca una situación evidente, la crisis migratoria, pero en el momento que sale Cuba estaba en medio de muchas cosas", comentó.

En criterio de Frías su canción salió en un contexto que el gobierno no la consideraba oportuna y eso desató la censura contra él y su orquesta. La situación llegó hasta el punto de prohibirle las presentaciones artísticas, a menos que fuera en escenarios pequeños y controlados por la Seguridad del Estado.

Esta represión y censura constante contra él y sus músicos lo llevó a tomar la decisión de abandonar el país. Ahora están con su orquesta en Estados Unidos, en Miami, pero no aseguró que vaya a quedarse a vivir en la ciudad del Sol.

"Tenemos contrato por un año con una compañía que hemos firmado desde la Ciudad de México hasta acá y acabamos de llegar justo hace una semana a Estados Unidos. Hicimos nuestro primer concierto en San Francisco, en California", dijo el músico.

Frías y su orquesta estarán de gira por el país con conciertos de música popular bailable cubana y entre las ciudades previstas está Miami.

El show en Miami está previsto el 15 de marzo. La orquesta mezclará diversos géneros y presentará el disco Lo que no se acaba, con temas de rumba, timba, y música afro cubana.

"Debe haber alguien que se quede con la bandera de nuestro son, de la timba, de la música popular bailable cubana. Y yo me he dado esta tarea, no me la ha dado nadie. Quiero ser un portavoz, un defensor de este género", dijo.

Recientemente la orquesta El Niño y La Verdad, se presentó en el "Salsa Rueda Festival" y Frías se emocionó al descubrir al maestro Chucho Valdés en el público. "Puedo morir tranquilo", dijo al abrazar al pianista cubano.