Emilio Frías: “Ser abakuá no es ser un delincuente ni un asesino”

El cantante cubano Emilio Frías ha salido en redes sociales en defensa de la religión abakuá, diciendo que pertenecer a esa sociedad masculina no convierte a las personas en “un delincuente ni un asesino despiadado”.

Frías hizo la publicación en la red social Facebook acompañado de fotografías en donde se le ve con diversos símbolos que representan a esta religión que considera a sus miembros como ñañigos.

Facebook/El Niño y La Verdad

El director de la agrupación musical “El Niño y La Verdad” dijo que desde muy joven sus domingos eran de reuniones de la congregación abakuá, “nacido en esta cultura mal vista por muchos y amada y respetada por otros, recorrí casi todos los plantes de Cuba” añadió.

Según la publicación, Frías pudo asistir a lugares emblemáticos de La Habana donde se hace esta práctica como Los Pocitos, Pogolotti, La lisa, Párraga, San Miguel del Padrón, Regla, Guanabacoa, e inclusive se trasladó hasta la provincia de Matanzas.

“Llegar a Cuba e ir a La Habana Vieja a visitar a mis ecobios y de paso saludar a Musagara es una obligación y un deber que siempre cumpliré”, agregó en su publicación.

Además expresó usando fraseología propia de esta sociedad: “Empego ‘Orden Y Respeto’, eso representa mi plaza en esta linda religión y eso seré hasta el final de mis días”.

También utilizó una breve nota aclaratoria para definir que “ser abakuá no es un título que se puede colgar en una pared, ser Abakuá no es ser un delincuente ni un asesino despiadado, ser abakuá no es ser un presidiario ni un hombre sin cultura… abakuá (es) hombres libres y de buenas costumbre, un ejemplo de hombría ante la sociedad”.

Aunque no aparece reflejada en su reflexión, la publicación nace en un momento en que la sociedad abakuá vuelve a estar en el centro de las miradas debido a la última canción de Chocolate MC.

En el tema, Chocolate arremete contra todos aquel que no sea "repa" y enumera con orgullo todas las armas que según él tienen los "repas", que van desde cuchillos hasta pistolas makarov.

"Los repas están en el bonche con una chaveta, andan con 3 pa 8 makarov CZ, y con un astra en la boca. Quítate antes que te corte la jeta", dice el texto.

Recientemente, jóvenes, adolescentes y hasta niños cubanos han compartido videos en los que aparecen con cuchillos y machetes para bailar al ritmo de esta canción.

Una canción que en medio de la ola de delitos que sacuden al país, con reportes diarios de asesinatos, robos y asaltos, el reguetonero tiene una clara incitación a la violencia.