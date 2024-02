Artista cubana arremete contra Jacob Forever por dejarla tirada a última hora: "No respetas a tus músicos"

Una cantante cubana llamada Maklin que reside en Italia ha compartido un video en su cuenta de TikTok en el que lanza unas fuertes declaraciones sobre el reguetonero cubano Jacob Forever.

En el material audiovisual, Maklin explica cómo la empresa del cantante urbano contactó con ella el año pasado para que formara parte del grupo de Jacob Forever durante su gira por algunas ciudades de Europa y al final prescindieron sus servicios a última hora.

"Este video lo voy a hacer para todos esos cubanos por el mundo que todavía tienen valores y se respetan a sí mismos", así comenzó su video la joven.

Según cuenta la artista, el 23 de octubre de 2023 parte del equipo de trabajo de Jacob Forever la contactó para que integrase a la agrupación del reguetonero en algunas presentaciones de la gira que tendría lugar del 16 de febrero al 4 de marzo de 2024.

"Acepté porque se me dijo que la persona que se encargaría esta vez de la gira era diferente y que todo iba a estar organizado", afirmó. Sin embargo, le resultó extraño que una semana antes de que comenzara el evento nadie se hubiese puesto en contacto con ella.

No fue entonces hasta que Jacob Forever llegó a Italia que uno de sus trabajadores la llamó para decirle que no la podían contratar porque no tenían dinero.

"Ayer 22 de febrero, día en el que se supone que tendríamos el primer evento, me llama la persona que se encarga de todo para decirme que no me pueden hacer viajar porque no tienen los recursos económicos suficientes, que no tenían dinero, porque Jacob se había traído de América a más personas de las que tenían previsto y no tenían dinero para alojar a los artistas y uno de esos artistas soy yo, así que tenían que prescindir de mis servicios", agregó.

Seguidamente, Maklin dedicó unas fuertes palabras a Jacob Forever mostrando su descontento y poniendo en evidencia la falta de profesionalidad con la que tanto él como su equipo tratan a sus artistas.

"Es deleznable que manejes tu carrera de esta forma, pero claro, es que ustedes no tienen ni valores, ni moral, ni concepto, ni prestigio ¿Dónde queda mi tiempo de preparación? ¿Dónde quedan los días de trabajo que perdí?", expresó.

"Como profesional dejas mucho que desear. No respetas ni a tus músicos, ni a tu equipo de trabajo, no respetas tu trabajo ni a tu público", "Un mediocre es un mediocre, tengan los números que tengan en las redes sociales", concluyó.