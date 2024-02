Eurodiputado español José Ramón Bauzá: "El verdadero terrorista es Díaz-Canel"

El eurodiputado español José Ramón Bauzá ha asegurado este miércoles en declaraciones a CiberCuba que "el verdadero terrorista es Díaz-Canel", en respuesta a la pregunta sobre qué le parece la Lista Nacional de Terroristas que el régimen cubano publicó a finales de diciembre y en la que incluyó a figuras conocidas del exilio en Estados Unidos, entre las que hay comunicadores y conocidos 'influencers'. El representante de los liberales habló, además, con este portal sobre la resolución que se votará este jueves en el Parlamento Europeo y que pide denegar la entrada en esta institución a representantes de la dictadura en reciprocidad al veto que las autoridades de la Isla impusieron por escrito a europarlamentarios.

-CiberCuba: ¿En qué consiste la resolución que se votará en el Parlamento Europeo?

-José Ramón Bauzá: Es una más, pero sin duda será la última resolución de esta legislatura. Al menos yo no quería que acabara esta legislatura sin acordarnos y hacer una expresa referencia al pueblo cubano. También al régimen y a su dictador del que no nos olvidamos ni queremos que caiga en el olvido todo lo que está haciendo y las trágicas circunstancias que están viviendo los cubanos dentro de Cuba y también en el exilio. Por tanto, lo que se pretende es que en las postrimerías de la legislatura Cuba siga estando presente en el Parlamento Europeo. Eso es lo que he impulsado y lo que votaremos mañana (por este jueves).

-La resolución tiene que ver con el veto del régimen de La Habana a determinados eurodiputados. ¿Qué propone exactamente?

-Sí, efectivamente. Es uno de los puntos que incorporamos en esta resolución. Es curioso porque el embajador de Cuba ante la Unión Europea nos hace llegar al Parlamento Europeo una invitación para que vayamos y visitemos Cuba. Posteriormente el propio régimen, que ha remitido la invitación a su propio embajador, es el que veta la entrada de los parlamentarios. Y yo me pregunto, ¿qué tienes que esconder? ¿Cuál es el problema para que primero se nos invite y luego se nos niegue la entrada? La respuesta la sabemos. Lo que quieren esconder es la falta de libertad, los 1.066 presos políticos, la hambruna, el régimen más estricto y cómo los cubanos no solamente lo pasan mal sino que la presión es asfixiante. Y siempre aprovecho para mandar un saludo a todos los familiares de los presos políticos y a mi buen amigo José Daniel Ferrer, del cual no sabemos absolutamente nada. Sabemos que él y muchos otros cubanos están pasando por situaciones trágicas. Sabemos que hay violencia. Sabemos que hay torturas. Sabemos que hay represión hacia él y hacia todas las familias. Por lo tanto, yo me pregunto si nos invitan y luego nos vetan la entrada, por qué nos invitan y por qué luego no quieren que vayamos. Algo tendrán que esconder y sabemos perfectamente lo que esconden.

-Le agradezco que recuerde a José Daniel Ferrer porque los cubanos no olvidamos que está preso aunque no sabemos nada de él. En su resolución pide además reciprocidad. O sea, de la misma manera que el régimen se arroga el derecho a decidir quién entra en la Isla, que el Parlamento Europeo decida quién entra en las instituciones europeas.

-Aquí lo que no puede pasar es que no pase nada. Lo que no puede pasar es que se nos invite a nosotros a ir, se nos vete y en la última cumbre del Celac (Cumbre entre Europa y los Estados de América Latina y el Caribe) hubo representantes del Parlamento Europeo que invitaron a Díaz-Canel a que entre en nuestras propias instalaciones. Un dictador. El líder del régimen cubano ha estado paseando por las instalaciones europeas cuando es el máximo representante de cualquier cosa ajena y opuesta a los derechos humanos, que es una de las principales claves y de los valores que defendemos día a día en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, no puede ser que no pase nada. Y si a nosotros nos tratan así, yo quiero que ellos sepan que tampoco son bienvenidos. Ya le dijimos que no eran bienvenidos en la Cumbre en Celac. Utilizaron el protocolo para decir que no podían evitar la entrada y que en este caso era aceptable la recepción o la llegada de los dictadores. Pasó lo mismo, en este caso, con Venezuela. No son gratos, no son bienvenidos y no queremos que estén aquí con nosotros. Donde deben estar en la cárcel, en la prisión. Deben liberar a todos los presos cubanos que están, precisamente en prisión por defender la libertad y quienes tienen que estar ahí son ellos, los dictadores, los represores y los torturadores.

-¿Es la primera vez que el régimen de La Habana veta a europarlamentarios?

-Tácitamente se ha vetado en numerosas ocasiones. Ha habido compañeros que han ido a Cuba y no se les ha permitido la entrada. Pero de una forma oficial, con constancia no... Ahora se ha remitido una carta diciendo que no somos bienvenidos, que se nos veta la entrada... De esa forma, pocas ocasiones, por no decir ninguna. Aunque repito: se ha impedido la entrada de eurodiputados porque a la llegada al aeropuerto de La Habana no se les permitía la entrada en la frontera.

-Ya sabe que eso que le ha ocurrido a eurodiputados le pasa a cubanos a los que no se les permite entrar o salir de su propio país. ¿Qué puede hacer el Parlamento Europeo para que esto se tenga en cuenta a la hora de dar ayudas a la Isla?

-Nosotros le exigimos al Alto Representante Josep Borrell que haga lo máximo porque por parte del Parlamento estamos haciendo lo imposible, ya no podemos hacer más. Pero somos el ámbito legislativo. En el caso del Ejecutivo, que lo ejercen la Comisión (Europea) y el Alto Representante, es que trate bien a los cubanos en el exilio, que ejerza la presión política necesaria y de igual manera que se les vete (a los representantes del régimen).

Mire, la última visita del señor Borrell a Cuba no estuvo en contacto con ninguna persona representante de la sociedad civil. Sí que dio un paseo por el Malecón, maravilloso, por supuesto, pero no estuvo en contacto con los familiares de los presos políticos ni con representantes de gente represaliada. No tuvo esa oportunidad. Ya que a nosotros, los parlamentarios, no se nos permite la entrada, oye, que vaya el señor Borrell, al cual se le ha permitido la entrada y diga las cosas claras: Al pan, pan y al vino, vino, como decimos en España.

-¿Qué posibilidades reales hay de que salga adelante la resolución?

-Yo estoy convencido de que la resolución va a salir adelante porque tiene el apoyo mayoritario de la Cámara, de todos los grupos y fuerzas políticas, excepto los comunistas y podemitas que están en España, la parte más extremista de izquierda que ayer mismo defendió al régimen cubano, al venezolano, al bolivariano, al nicaragüense. A todos aquellos regímenes dictatoriales que lo que hacen es meter en prisión a aquellos que piensan diferente, son defendidos por algunos en este hemiciclo.

A pesar de ello, yo estoy convencido de que la resolución tendrá un apoyo mayoritario y servirá para decirle de nuevo a la cara a Díaz-Canel que no es bien recibido y que lo que tiene que hacer es devolver los presos políticos a sus domicilios, a sus casas y que él debe ser juzgado.

-Somos muchos los cubanos que residimos en la Unión Europea, pagamos impuestos en nuestros países y vemos cómo la Unión Europea sigue enviando ayudas al régimen cubano. ¿Qué se puede hacer para que eso no siga pasando?

-Debemos hacer una cirugía específica. Saber a quién ayudamos y a quién no ayudamos. Lo que no puede ser es que se ayude a la dictadura, que se ayude al régimen. Eso de ninguna forma y de ninguna manera. Por eso yo propongo la suspensión del Acuerdo Político. No podemos negociar con dictadores. No podemos negociar con terroristas. No podemos negociar con el régimen. Es simplemente innegociable. No podemos mantener un acuerdo político aunque algunos, muy ingenuamente, aunque ya se lo avisamos, que eso no iba a servir para nada. Simplemente servía para que el régimen ganara tiempo; que iban a volver a engañar a todo el mundo, como han hecho. No podemos permitirnos que sigan las cosas igual y que aquí no haya pasado nada. Debemos ser muy estrictos y debemos decir que ningún tipo de ayuda al régimen. Hay que hacer una cirugía absolutamente precisa y concisa para que las ayudas vayan a los cubanos y no vayan al régimen.

-¿Lo de la suspensión del Acuerdo Político, daría tiempo en esta legislatura?

-No, lamentablemente no, pero ya marcaría la hoja de ruta a seguir para la nueva legislatura y para el nuevo colegio de comisarios que se tienen que elegir a partir de junio o de julio de este año. Pero es muy importante que esta resolución se apruebe porque será una más que se pondrá encima de la última que se ha aprobado en esta casa, en el Parlamento Europeo, y servirá para seguir aumentando la presión sobre el régimen y sobre Díaz-Canel.

-No sé si sabe que en diciembre pasado el régimen cubano publicó una Lista Nacional de Terroristas. ¿Puede un país incluido entre los patrocinadores mundiales del terrorismo hacer su propia lista de terroristas? ¿Se le toma en cuenta?

-Si un terrorista identifica como tales a los que están del otro lado, ya sabemos quiénes son. El verdadero terrorista es Díaz-Canel. Los verdaderos terroristas son los Castro desde el inicio del régimen hace 65 años. Ayer mismo estuve viendo imágenes de La Habana, con los edificios absolutamente caídos; cuando ves que los cubanos viven en la más absoluta de las pobrezas, cuando no tienen dinero para los recursos más básicos, que tienen que hacer colas durante horas para llevarse un kilo de arroz a casa o un litro de leche... Cuando vemos eso, el verdadero terrorista es el que hace que su pueblo viva en las peores condiciones. ¿Cómo un terrorista, cómo un dictador puede hacer una lista? Es simplemente inaceptable, inviable e increíble. Las listas de los terroristas las hacen las organizaciones respetables, como es el Parlamento Europeo, las instituciones europeas, diferentes instituciones internacionales o la propia Naciones Unidas. Esas son las que están reconocidas y avaladas para hacer listas terroristas.