Eurodiputado español Jordi Cañas: "Un régimen dictatorial no puede proponer terroristas"

El eurodiputado español Jordi Cañas, vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EuroLat), aseguró a CiberCuba que "un régimen dictatorial no puede proponer terroristas", en referencia a la Lista Nacional de Terroristas, en la que La Habana incluyó a finales del año pasado a conocidos influencers y comunicadores residentes en Estados Unidos y opuestos al Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

En una entrevista concedida desde el Parlamento Europeo, el representante de Ciudadanos (Liberales) aseguró que nadie en el Parlamento Europeo se ha tomado en serio la lista de terroristas del régimen cubano. También defendió que las relaciones entre Europa y Cuba "cada vez son peores".

CiberCuba: ¿Qué balance hace usted de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba en estos cinco años de legislatura?

Jordi Cañas: Bueno, qué balance hago entre las relaciones de Europa y el régimen cubano, que son cosas diferentes. Con Cuba, con los ciudadanos de Cuba, las tenemos estupendas, formidables. Este Parlamento se ha convertido en una caja de resonancia de la necesidad de que la democracia vuelva a Cuba y una caja de resonancia que denuncia la violación de derechos humanos; una caja de resonancia que sigue exigiendo la liberación de los presos políticos; una caja de resonancia que está al lado de los ciudadanos cubanos y sus derechos. Pero en cuanto a las relaciones con el régimen cubano, tenemos que reconocer que son cada vez peores porque el régimen cubano lo que está haciendo es retroceder, irse hacia atrás en el respeto de los derechos humanos. En vez de reconocer paulatinamente que hay que ir hacia la democracia está haciendo justo al revés.

El Parlamento Europeo, que está al servicio de los ciudadanos de Cuba y de su libertad, lo que hace es manifestarlo y eso ha merecido una mayor hostilidad del régimen, impidiendo que haya misiones del Parlamento Europeo a la Isla. En resumen, que las relaciones son cada vez peores porque el Parlamento Europeo está al lado de los cubanos y eso al régimen no le gusta. No le gustan las resoluciones en las que denunciamos la violencia, la arbitrariedad, la violación de Derechos Humanos, que denunciemos que la situación está empeorando por momentos, por las privaciones económicas y de libertad que sufren los cubanos... Estamos denunciando la esclavitud que sufren muchos de ellos... Es decir, al régimen no le gusta que digamos la verdad y lo que hace es empeorar las relaciones con el Parlamento Europeo. Pero como le decía, nuestro objetivo no es el Gobierno cubano, que es la dictadura, sino intentar dar respuesta a lo que los cubanos esperan de este Parlamento, que es que estemos a su lado.

Señor Cañas, somos muchos los cubanos que tenemos la sensación, quizás injusta, de una especie de laxitud de la Unión Europea respecto a Cuba. Los que vivimos en Europa sabemos lo severa que es la Unión Europea a la hora de fiscalizar las subvenciones. Sin embargo, sabemos que llegan ayudas europeas a organizaciones afines al Partido Comunista de Cuba.

Mire, hablamos siempre de Europa, pero está la Comisión, que es el Gobierno; el Consejo, que son los Estados, y el Parlamento. El Parlamento tiene una actitud muy clara, que es la que ha manifestado a través de sus resoluciones y esa actitud, como le dije, es clara y contundente en defensa de las libertades y derechos de los ciudadanos cubanos. Estamos a su lado.

El Consejo lo conforman los Estados y ahí, como saben, cada Estado tiene unos intereses. Por ejemplo, España, de la mano de Pedro Sánchez, en los últimos seis años ha tomado una actitud muy laxa. Es cierto. Y la Comisión, en boca de su alto representante, decía que la Unión Europea no tiene ni la capacidad ni la voluntad de proponer cambios en la Isla. Eso evidentemente el Parlamento no lo apoya. Pero, desgraciadamente, en el fondo, el Parlamento tiene la capacidad que tiene: tiene capacidad de denuncia, pero al final, quien decide las políticas sobre la Isla son el Consejo y la Comisión, a través de su alto representante (Josep Borrell), que en la visita que hizo a la Isla en mayo del año pasado, en lugar de estar defendiendo lo que el Parlamento exigía estaba intentando mantener un hilo de trabajo y de cooperación con un régimen que lo que hace directamente es violar el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que tiene con la Unión Europea. El Parlamento ha exigido en varias ocasiones que se aplique la cláusula de Derechos Humanos. No podemos seguir apoyando, no podemos seguir enviando dinero o subvenciones o ayudas a un régimen que está violando el acuerdo que tiene con la Unión Europea y estamos desde el Parlamento exigiendo que eso se corrija, pero desgraciadamente ni los Estados ni la Comisión han estado a la altura de lo que el Parlamento exige.

El año pasado el régimen cubano publicó una Lista Nacional de Terrorismo, en la que incluyó a opositores, comunicadores, influencers. ¿Puede un país incluido en la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo tener su propia lista de terroristas. ¿Qué controles aplica la Unión Europea a quienes han sido incluidos en esa lista? ¿Le hace caso la UE?

Evidentemente no. La lista de terroristas la decide la Unión Europea y la lista de terroristas la decide Estados Unidos. Es evidente que un régimen dictatorial no puede proponer terroristas y menos cuando estos presuntos terroristas son defensores de los Derechos Humanos, la democracia y personas que solamente están pidiendo un futuro mejor para la Isla y para los ciudadanos cubanos.

Lo que es evidente es que esto lanza un mensaje: sitúa como terroristas a aquellos que se oponen al régimen. Es un mensaje muy directo para que nadie lo haga; para que sepan cuáles son las consecuencias que puede tener, adicional a esa arbitrariedad y detenciones arbitrarias, persecución política... Te ponen la etiqueta de terrorista solamente por defender la libertad para tu país. Eso tiene una lectura interna, pero es evidente que nadie en la Unión Europea se le ha ocurrido, ni se le va a ocurrir, ni se le ocurrirá incorporar a ninguno de los que pone la lista de terroristas del Gobierno cubano a la lista de terroristas.

¿Sabe lo que pasa? En Europa perseguimos a los verdaderos terroristas. Yo creo que puede haber alguno, pero en el Gobierno cubano.

Una última pregunta. ¿Va defender los derechos e intereses de los millones de cubanos que estamos fuera de la Isla si vuelve a repetir en el Parlamento Europeo?

No es sólo que los vamos a defender. Es que los hemos defendido durante diez años y lo vamos a seguir haciendo cinco más. Lo seguiremos haciendo aquí en el Parlamento Europeo y fuera. Los seguiremos haciendo en cualquier lugar que tengamos la capacidad de influencia política aunque la causa de Cuba es una causa de libertad que es nuestra; de los diputados de Ciudadanos y creo que de la mayoría del pueblo español. Los diputados españoles seguiremos defendiendo siempre la libertad, la prosperidad, el futuro y la dignidad de los cubanos y estoy convencido de que más pronto que tarde veremos volver la libertad a Cuba.