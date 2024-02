Conmovedor reencuentro de una joven cubana con su madre en su regreso a Cuba

Un nuevo reencuentro, una de las escenas que más emociona a los cubanos de todo el mundo, ha quedado plasmado en las redes sociales, donde la usuaria @yasnayhh75 compartió el conmovedor vídeo cuando llega a Cuba de sorpresa para sorprender a su madre.

En el vídeo vemos a la joven cubana llegando al su casa en Cuba completamente emocionada y feliz de volver a ver a su madre después de tiempo lejos de ella y cuando entra su funde en un abrazo con su madre, que rompe a llorar de la emoción.

"Por Dios se me salieron las lágrimas que todos podamos llegar a ese momento", "No es fácil cuantas madres hay sufriendo por sus hijos", "Awwww llore con ustedes que lindo ya están unidas todas felicidades", "Me hicieron llorar, que emoción, casi la matas" o "He llorado como una niña pequeña, felicidades y bendiciones", son algunos de los comentarios que se leen junto a la emotiva escena.