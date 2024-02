Heydy González confiesa cómo está siendo la convivencia con sus padres y su suegra: "Nos levantamos y no nos lo creemos"

Heydy González vive en una nube de felicidad por la llegada de sus padres y su suegra a Estados Unidos. La familia se reencontró unas semanas atrás y están disfrutando de su nueva vida juntos viviendo bajo el mismo techo. Sobre la convivencia con su familia llegada de Cuba habló la actriz cubana en sus historias de Instagram cuando le preguntaron al respecto.

"Feliz de la vida, no hay nada más rico que llegar a la casa y encontrarme a toda la familia aquí. Todos los días nos acostamos super tarde chismeando, riéndonos", comenzó explicando Heydy, que no podría estar más feliz de tener a sus padres y a su suegra con ellos en casa.

"Hacía mucho rato que no nos veíamos y aún estamos en ese momento en el que nos levantamos y no nos lo creemos. Galia está feliz, están aquí sus abuelos y la ayudan a hacer la tarea. A mi también me han ayudado muchísimo, sobre todo para nuestra carrera era muy importante tener apoyo. Así que ya estamos completos", agregó.

La actriz ya comentó anteriormente que su vida está siendo mucho más fácil ahora que tiene a su madre y suegra en casa. "Lo más rico que hay en el mundo es llegar a la casa y encontrarte almuercito hecho. Con mamá y suegra aquí se acabaron los problemas", bromeó hace unos días.

Aunque la intérprete no desaprovecha ocasión para echarle sentido del humor a cualquier situación de su vida, la verdad es que salta a la vista que la familia está muy feliz tras haber cumplido el sueño de reencontrarse en Estados Unidos para empezar una nueva vida. Un gran motivo de celebración para todos ellos, que hace unos días pudieron festejar juntos el cumpleaños de Galilea, la hija de Heydy.