Heydy González confiesa cómo es su relación con su suegra

Ha pasado un mes desde que Heydy González recibió a sus padres y a su suegra en Estados Unidos, y toda la familia al completo está encantada y feliz de poder estar viviendo juntos y disfrutando unidos de esta nueva etapa. Algo sobre lo que están muy curiosos los fans de la actriz cubana, que quieren saber cómo es la convivencia con ellos, especialmente con su suegra.

Concretamente, a la actriz le preguntaron en las historias de Instagram sobre su relación con su suegra, la madre de Eddy Borges, con la que Heydy afirma que no puede llevarse mejor. "Es como una segunda mami que tengo yo", comentó respondiendo al lado de su suegra a esta pregunta que le hizo algún seguidor.

"Siempre estoy con mis padres porque hemos dividido fuerzas, o sea, cuando yo voy con mis padres a hacer trámites, Eddy se va con su mamá. Ella no se queda aquí en Miami, se va a otro estado. Queremos adelantarle todos sus papeles para que ella se vaya con todo en regla", comentó.

Otra de las razones por la que la madre de Eddy no aparece tanto en las imágenes que comparte es porque a la señora no le gusta aparecer en cámara, pero siempre está con ellos. "A ella no le gusta mucho hablar en cámara, pero siempre estamos juntitos. Nos llevamos super bien. Nos amamos desde el primer día", agregó Heydy, y su suegra coincidió: "Asimismo desde el primer día".

"Ella está disfrutando de su bebé porque estuvo más de dos años sin verlo y solo quiere estar con él", concluyó, refiriéndose a que madre e hijo están recuperando el tiempo perdido por la distancia.