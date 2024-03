Cubana residente en EE.UU. repara la casa de su madre: "No me alcanza la vida para agradecerte"

Lisandra, una joven cubana residente en Estados Unidos, tomó la iniciativa de renovar completamente la casa de su madre en Cuba.

Este acto de amor y gratitud tiene un gran significado para madre e hija, resaltando los fuertes lazos familiares que persisten a pesar de la distancia.

Lisandra, al igual que muchos compatriotas, encontró en el exilio un escape de la opresión y las limitaciones económicas presentes en el régimen cubano.

Desde su nueva vida en Estados Unidos, ha logrado ahorrar el dinero necesario para llevar a cabo las reparaciones de la vivienda de su madre, mejorando su calidad de vida en la isla.

La joven compartió en la plataforma TikTok el proceso de reforma de la vivienda y las sinceras emociones de felicidad de su mamá frente a la transformación del hogar.

En su mensaje, Lisandra expresó un profundo agradecimiento a su madre, acompañado de una promesa: "No me alcanza la vida para agradecerte todo lo que has hecho por mí. Te amo y voy a por más porque te lo mereces".

Esta historia sirve como un testimonio del esfuerzo que los emigrados cubanos hacen para apoyar a sus seres queridos en la isla porque, a pesar de la distancia, la familia sigue siendo lo más valioso.