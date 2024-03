Médico habría asesinado a joven enfermera en Santiago de Cuba

Joven asesinada en Cuba Foto © Facebook

Un médico cubano identificado como Pedro Carmenaty habría asesinado a su pareja, la enfermera Samantha Heredia, en Santiago de Cuba.

Según el reporte en Facebook del reportero independiente Yosmany Mayeta Labrada, Heredia tenía 22 años y se había graduado de la Escuela de Enfermería y Tecnología de la Salud en Santiago de Cuba en 2022.

Actualmente trabajaba en el Policlínico Josué País García de Micro III y vivía con su esposo, Pedro Carmenaty, en el Reparto Abel Santamaría, más conocido como “El Sala'o”.

Publicación en Facebook

El sábado "la joven fue brutalmente golpeada y luego empastillada", dijo una fuente que trabaja en el hospital donde la mujer trabajaba.

Carmenaty, que es médico residente del Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, la habría asesinado y luego se habría entregado a la Policía, explicó.

Publicación en Facebook

Los restos de la joven fueron velados en la Funeraria de Santiago de Cuba y su entierro está programado para la tarde de este domingo.

Amigas de Heredia le dedicaron emotivas palabras en redes sociales.

"Mi niña estoy en shock con esta triste noticia, no sé si pararme o sentarme, aún no lo creo, nos has dejado tremendo dolor, aún te recuerdo lo alegre que eras, como decías mi negra, a veces no entiendo a la vida, nos quita a las mejores personas de al lado pero bueno ahora está en el mundo en verdad dios te tendrá en el mejor lugar. Siempre te recordaremos Sami", dijo una joven que se identifica en Facebook como Eleguacita Eleguacita.

Publicación en Facebook

Sheila Perdomo Muguercia afirmó "mi vida nos conocimos desde pequeñas y hasta en la facultad estudiamos juntas, nunca me imagine que tu sonrisa tuviese un final tan triste, con toda una vida por delate, mis más sentidos pésame a tus familiares y a todos los que sentimos tu partida, pero ten algo por seguro la justicia de Dios es divina, descansa en paz".

Hasta el 28 de febrero el subregistro de las organizaciones independientes cubanas es de diez feminicidios en lo que va de año, dos casos que necesitan acceso a la investigación policial y una alerta en proceso de investigación.