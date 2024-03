Oniel Bebeshito tras concierto en Regla: "Gracias por tanto apoyo que me dan"

El joven reguetonero Oniel Bebeshito agradeció a sus fans tras su concierto en Regla, donde pudo constatar una vez más el apoyo que le dan y lo pendientes que están de cada uno de sus lanzamientos y adelantos en redes sociales.

En su publicación, donde compartió solo 10 vídeos porque no podía más -de lo contrario hubiera llegado a 22-, dedicó unas emotivas palabras tras haber vivido una gran noche con su público en la localidad capitalina.

"Sin palabras, tendencia en 1 día", comenzó el post en alusión a su nuevo tema "Totaila", que no solo su público cantó en el concierto, sino que en Youtube ya superó las 225 mil visualizaciones en su primer día en la plataforma.

"Gracias Regla por todo, otro sueño más cumplido, quedaron gente afuera, canciones que no han salido ya la gente se la saben solo con un reels", agregó en su mensaje que concluyó con palabras de cariño para sus fans.

"Los amo mucho, gracias por tanto apoyo que me dan. Se logró todo lo que se propuso. Gracias, gracias, gracias", dijo junto a los videos compartidos que mostraron no solo la buena vibra del concierto sino también el espectáculo que dio a sus fans, a los que cantó tanto sus mayores éxitos musicales como lanzamientos más recientes.

En los comentarios los seguidores se deshicieron en elogios y felicitaciones por lo que ha conseguido y el cada vez más consolidado espacio de preferencia que ocupa entre los amantes del género urbano en la isla.

"Me encanta el Bebeshito, Además de que al igual que El Chacal siempre cantan en vivo nada de doblar, bendiciones"; "Todos los cantantes deberían reconocer que todo los logros son gracias a los fanáticos y aún así ahí algunos que se creen cosa, felicidades hermano bendiciones"; "Te admiro"; "El mejor. Muchas pruebas y ninguna duda"; "Está muy duro el Bebeshito, aparte de El chacal primer reguetonero ahora de la nueva generación que veo que no canta por arriba del background y eso se admira, marca la diferencia. Felicidades y bendiciones esta muy pegado"; "Este hombre ya es otra talla, la rompe como sea"; "Tú te mereces eso y más"; "Gracias a ti por hacernos pasar una noche inolvidable."; "La energía se nota"; "Tremenda voz en vivo"; "El chamaco sí canta de verdad. Sin playback", celebraron los followers del artista que no solo vive un dulce momento a nivel profesional, pues en lo personal también está de enhorabuena pues espera su primer hijo con su pareja, la modelo Rachel Arderi.

Y si no has escuchado su nuevo tema, "Totaila", te dejamos el videoclip oficial que sigue sumando views en su segundo día en la plataforma.