Emotivo: Cubano sorprende a su familia en la isla tras dos años sin verlos

Un cubano regresó de visita a la isla y sorprendió a su familia después de dos años sin verlos, un emotivo reencuentro del que las redes sociales fueron testigos.

En el video con la canción de fondo “Cuba Isla Bella” comienza con el momento en que el avión donde viajaba pisa suelo cubano.

Luego se ve en las imágenes la llegada a su casa, cuando se baja de un auto una niña, al parecer su hija, corre a su encuentro y se lanza a sus brazos.

Con ella cargada no deja de llenarla de besos y abrazos, y las lágrimas de la pequeña se mezclan con la alegría de volver a ver a su papá.

Decenas de comentarios desencadenó el video de este cubano en TikTok: “Qué sentimiento por Dios”; “Imposible ver esto y no hacerse un nudo en la garganta”; “Cada vez que veo a un niño llorando por su mami o papi me parte el alma”; “Me parte el alma ver a los niños como lloran cuando ven a su familiar, solo Dios sabe lo que hay en sus corazoncitos”; “Yo esperando ese gran momento también de ver a mis niños. Me sacaste las lágrimas”; “Todos esperamos ese momento con muchas ansias”.