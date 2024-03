Familia denuncia asesinato de anciana de 92 años en La Habana a manos de su yerno

Una familia cubana ha denunciado el atroz asesinato de una anciana de 92 años en el habanero municipio de Diez de Octubre presuntamente a manos de su yerno, un reconocido cardiólogo llamado Rolando Sánchez Piñera.

Nayra Aranda, una nieta de la anciana residente en EE.UU, relató en un sobrecogedor video cómo se desenvolvieron los hechos, versión que coincide exactamente con la enviada a nuestro medio por Ariel Aranda, otra fuente cercana a la familia.

El cardiólogo cubano Rolando Sánchez Piñera (Foto: Cortesía de la familia para CiberCuba)

Ambos utilizan el término “tortura” para definir el hecho violento que acabó con la vida de la adulta mayor en días recientes, y quieren desmitificar la figura del profesional de la salud que tenía una magnífica cara y actitud hacia el exterior, pero que en el hogar era muy diferente, hasta el punto de llegar a cometer presuntamente un acto de tamaña brutalidad.

La esposa de Sánchez Piñera se encontraba en el momento del crimen en Estados Unidos visitando a su hija Nayra Aranda, que está recién parida de su segunda hija, mientras Sánchez Piñera se encontraba en la vivienda familiar en La Habana junto a su suegra, que era atendida además por una mujer que la cuidaba.

La anciana que fue asesinada durante la celebración de su 90 cumpleaños (Foto: Cortesía para CiberCuba)

Nayra relata que el día del crimen la señora que estaba a cargo de la anciana descubrió en determinado momento que él estaba encaramado encima de la anciana dándole golpes. En medio de la situación, un vecino intentó intervenir brincando una cerca pues las puertas de acceso al portal estaban cerradas con candado. Sin embargo, el presunto agresor sacó un cuchillo y lo amenazó para que se fuera.

La joven cuenta que incluso a la policía le fue difícil controlarlo porque es una persona fuerte y con conocimiento de artes marciales.

“Mi abuela era una señora de 92 años, en cama, con problemas en la cadera, indefensa, muy flaquita y consumida por los años, una persona que todos recordamos como muy amorosa, educada, modesta, cariñosa con todos”, cuenta Nayra, quien dice que la policía halló guantes que Sánchez Piñera se puso para estrangular a su suegra, pero dejarla viva mientras le daba golpes.

La anciana que fue víctima de una atroz asesinato por parte de su yerno en La Habana (Foto: Cortesía para CiberCuba)

La joven subraya que el maltrato físico fue tal que en la necropsia figura la palabra “tortura”.

“Él llevaba meses descontrolado, tiene a su hijo preso por segunda vez en un año. Esto lo tenía lleno de odio, muchas veces amenazó a mi mamá. Él maltrataba a mi mamá”, añadió la joven, quien revela que estando ya su madre en Estados Unidos, Rolando Sánchez enviaba mensajes hablando mal de su suegra e incluso lanzó mensajes amenazantes muy concretos que su esposa nunca creyó que fuera a llevar a cabo.

“Decía que no quería que mi abuela le hablara, que ella lo tenía cansado, que él quería estar trancado en su cuarto y que nadie le hablara, que estaba cansado del perro de mi abuela”, cuenta Nayra, quien asegura que en uno de esos mensajes incluso hacía amenazas de muerte contra el perro, algo que la familia presume que cumplió, pues el animal murió unos días antes que la anciana.

Ariel Aranda, por su parte, coincidió en apuntar en declaraciones a CiberCuba que el presunto asesino “tenía un odio almacenado de mucho tiempo”.

“Rolando nunca ha sido una persona de buen corazón, sino un psicópata que siempre llevó el asesino dentro pero que jamás tuvo el valor de cometer un acto de esta magnitud sobrio, así que tuvo que esconderse bajo la influencia del alcohol para hacerlo porque le faltaba valor”, precisó.

“Llevaba más de dos meses amenazando a su esposa con el mismo acto de matar al perro de su suegra primero, lo cual hizo consiguiendo veneno porque es médico y tiene el acceso, y luego dejándole saber que también mataría a su suegra”, añadió Ariel Aranda.

“Cualquier ser humano puede ser mala persona, pero para llegar a esto va un buen trecho. Se merece lo peor de esta vida, que se pudra en la cárcel o que lo hagan sufrir de dolor agonizando hasta la muerte. Compartan la verdad para que esto se haga viral y se haga justicia”, concluyó Ariel Aranda, petición que coincide plenamente con la lanzada por Nayra Aranda a través de su perfil de Facebook.

La familia demanda a las autoridades justicia y que la imagen que tienen de Rolando Sánchez Piñera sus amigos, sus colegas y sus pacientes, sea desmitificada de una vez.

“Pensé que la vería pronto. Estaba feliz de poder conocer a su segunda bisnieta. Él nos arrancó esa posibilidad. Sabía que algún día ya ella no estaría y descansaría en paz para reunirse con mi abuelo, pero nunca imaginé que le arrancarían la vida de una manera tan cruel. No hay paz, no se siente descanso en la oscuridad de la pérdida. Mi abuela, la esencia misma de ternura y bondad, se convirtió en una víctima cruel de la violencia, arrebatada de nosotros de la manera más despiadada, una luz apagada por la crueldad, dejándonos con un dolor profundo, con cada recuerdo como espinas en el corazón”, escribió Nayra Aranda junto a su estremecedor video.

Hasta el cierre de esta nota no consta que medios oficialistas se hayan hecho eco de este brutal crimen, que se suma a la creciente ola de violencia que aqueja a la sociedad cubana, pero que en este caso adquiere matices especiales por las características del victimario, de la víctima y la relación que los unía.

Especialista de primer grado en Cardiología y Máster en Urgencias Médicas, además de ecocardiografista de segundo nivel en la New York Hard Asociation, una entrevista a Rolando Sánchez Piñero publicada en enero del pasado año por el Periódico Digital Centroamericano y del Caribe lo vinculaba con el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso en Cuba y subrayaba sus virtudes como gran profesional de su especialidad.