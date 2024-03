La Dura revela cuánto le costó su bolso Hermès Birkin y responde a los que la criticaron por mostrarlo

La influencer cubana Diliamne Jouve, más conocida como La Dura, cumplió el fin de semana el sueño de toda amante de los bolsos: comprar su primer Hermès Birkin, un accesorio de lujo que no está al alcance de todos los bolsillos que no dudó en mostrarle a sus seguidores para demostrarles que los sueños se cumplen.

En una publicación que subió a Instagram, compartió un vídeo del unboxing de este exclusivo complemento que es muy complicado obtener, pero no imposible, como explicó ella misma en unas historias de Instagram contando cómo fue que lo compró, ya que la marca tiene una estricta política para vender estos bolsos y hay que atravesar varios trámites para poder comprarlo en sus tiendas.

Algunos de los requisitos son entrar en una lista de espera, tener un historial de compra en la firma y mantener buenas relaciones con el personal de la marca. Sin embargo, también hay otros atajos para poder obtener el icónico Birkin, que fue la vía por la que optó La Dura.

"Hay más marcas y tiendas donde tienen estas marcas de lujo en su poder, lo que obviamente te las vas a llevar al momento y tú tienes que pagar por eso. Valen el doble. Por ejemplo, el bolso que yo compré me hubiera costado diez o doce mil dólares, sin embargo, donde lo compré me costó 23 mil dólares", reveló la esposa de Jacob Forever.

"Existe la posibilidad que tengas tu bolsa soñada, pero vas a pagar un precio más elevado que en la tienda", agregó.

Ante la desorbitante cifra que puede costar uno de estos accesorios, muchos de sus seguidores se echaron las manos a la cabeza al ver que la influencer se había comprado uno y se lo hicieron saber en forma de críticas en los mensajes. Unos comentarios negativos a los que respondió La Dura en sus historias.

"Respondiendo a todas las personas que no les gustó mi vídeo del unboxing. Yo les dejo saber que mi contenido es de estilo de vida, soy una persona a la que le gusta inspirar a los demás, quiero que las chicas vean en mí un patrón y creo que lo he logrado a medida que ha pasado el tiempo. Pero sé que hubo varios comentarios fuera de lugar. Mi contenido es para inspirar. Sí se puede, puedes trabajar tus sueños y puedes tener todo lo que quieras el día de mañana. Soy un vivo ejemplo de crecimiento y como muchas otras influencers que sigo, me motivan a seguir creciendo. Sigan a cuentas que los inspiren, tómense las cosas en serio, sean disciplinados y todo lo que hagan que sea de corazón", sentenció, reaccionando así a las críticas recibidas por su nuevo complemento de lujo.