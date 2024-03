Ministerio del Interior confisca embarcaciones halladas en Cuba

La Dirección de Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior informaron de la confiscación de una embarcación de fibra de vidrio, color verde, con 3.80 metros de eslora (largo), 1.80 metros de manga (ancho) y 0.70 metros de puntal (altura), hallada por efectivos de esas fuerzas de vigilancia y control de puertos y costas el pasado 1ro de julio de 2023 en el canalizo de Juan Clarito, municipio Corralillo, provincia de Villa Clara.

La institución castrense hizo notar que actuó bajo el amparo del acápite cuatro de la Resolución No. 1/2015 del Ministro del Interior, que regula la confiscación de embarcaciones halladas en los espacios acuáticos de la República de Cuba, a favor del Estado cubano. La incautación respondió a la Resolución No. 31/2023 del Jefe de Departamento Nacional de Capitanías de Puerto de fecha 26 de diciembre de 2023.

Asimismo, la Capitanía del puerto matancero de Cárdenas notificó el hallazgo de una embarcación, el 30 de diciembre último, en un lugar conocido como Canalizo de San Silindrán, del propio municipio. La barca es del tipo Yola, exhibe un color azul claro y el material del casco es de fibra de vidrio. Posee 7 metros de eslora, 2.10 de manga y 1.10 metros de puntal, además de un motor fuera de borda marca YAMAHA gris de 75HP, sin toldo ni otros datos identificativos.

Por otra parte, la Capitanía del Puerto de La Habana anunció haber encontrado el 12 de diciembre de 2023 una embarcación en las cercanías de El Náutico, en el municipio Playa, de tipo Yola, modelo Boston Whaler, sin datos identificativos, de color blanco, con casco de fibra de vidrio y 6 metros de eslora, 3.5 de manga y 1,5 de puntal.

Conforme al artículo 214 inciso c) del Decreto No. 317, Reglamento de la Ley No. 115 «De la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre» de la República de Cuba, las personas naturales o jurídicas con derechos sobre el bien encontrado y que mantengan interés en ejercerlos, deberán acudir a las sedes de las capitanías en los 30 días hábiles a partir de la publicación de la nota para reclamar su devolución. Para eso, deberán presentar la documentación legal que acredite la propiedad o posesión del bien.

La Capitanía cardenense se halla en la calle Céspedes Final y la Capitanía habanera en la calle Coloma, número 59, poblado de Casa Blanca, municipio Regla. Los afectados por la resolución que ampara el decomiso también podrán reclamar, por escrito, ante el Jefe de la Dirección de Tropas Guardafronteras, en un término de 20 días naturales a partir de publicada esta nota.