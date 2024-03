Madre cubana pide ayuda para su hijo de 3 años: "Cada día que pasa, se va deformando más"

Karina Ricardo es una madre cubana, que vive en Holguín con su hijo, de tres años. El pequeño se llama Álvaro Cárdenas y padece una enfermedad rara llamada artrogriposis múltiple congénita (trastornos que se caracterizan por muchas contracturas articulares presentadas al nacer). Pero sufre además encefalopatía estática (parálisis cerebral), atrofia cortical cerebral y cerebelosa con predominio bifrontal, asociada a hidrocefalia, que en estos momentos está inactiva. También tiene desviación dextroconvexa del tabique nasal, blefaritis y estrabismo unilateral, fisura palatina completa, insuficiencia mitral y aórtica ligera (cardiopatía), deformidad en miembros superiores e inferiores con presencia de pies varoequinos. El niño sufre doble incontinencia y está postrado, tiene retardo del desarrollo psicomotor, epilepsia, traqueostomía y gastrostomía (sonda de alimentación) desde que nació. Hace un año tiene un granuloma de tamaño considerable en el estoma traqueal por lo que no se le ha podido hacer el cambio de cánula.

En la práctica, el niño vive en una silla de ruedas y, según su mamá, "no puede ponerse de pie por las deformidades en sus pies". "Cada día que pasa, se va deformando más" y ella quiere encontrar la forma de que mejore la calidad de vida de un pequeño que es un luchador. "Cuando nació le dieron diez minutos de vida y él, como guerrero, batalló contra la muerte. Es doloroso ver que se esté deteriorando y deformando progresivamente y que en su país no se le puedan hacer estas intervenciones", lamenta su mamá.

La única salvación de Álvaro Cárdenas, en opinión de su familia, es conseguir una visa humanitaria para que sea operado en el extranjero. Pero eso no es fácil. De ahí que su madre pida ayuda a todos los cubanos para que compartan su angustia y así darle mayor difusión a su caso, con el ánimo de encontrar un especialista ortopédico que quiera asumir el reto de intervenir quirúrgicamente al niño.

"Mi hijo tiene una condición delicada de salud. Estuvo ingresado un año en terapia intensiva desde su nacimiento.Tristemente aquí en Cuba no hay conductas a seguir y no se le pueden realizar cirugías tan necesarias para corregir sus deformidades y para que pueda caminar así como tratamientos innovadores para tratar dichas patologías por tratarse de una rara y compleja enfermedad. No existen los insumos médicos ni las condiciones. Aún estamos a tiempo para realizarle estos procederes tan importantes para que el niño logre una mejor calidad en su salud y prolongar su vida. Yo, como madre, sufro dolorosamente cada día que pasa viendo cómo lo único que tienes en el mundo haya luchado tanto por su vida como guerrero que es y su cuerpecito se le esté deformando y deteriorando cada día más sin poderle hacer nada en su país. Por favor, pido ayuda para poder tramitar una visa humanitaria o que algún hospital acepte tratarlo", dijo en declaraciones a CiberCuba.

En los tres años de vida que tiene el niño, Karina Ricardo ha escrito a infinidad de hospitales que atienden casos de artrogriposis y nunca le respondieron. "Yo me paso las madrugadas enteras, que es cuando aquí está mejor la conexión a Internet, buscando a ver a quién le puedo escribir para que nos ayude. Me he puesto en contacto con ONG como Cruz Roja, fundaciones, hospitales..." Pero hasta hoy, sólo ha logrado que le contesten desde la consulta de un cirujano que ha llevado casos como el de su hijo. Le ofrecen estudiar a su niño de forma telemática por 750 dólares, pero dada su situación le han hecho una rebaja a 300 dólares. Ella es ama de casa, dedicada en exclusiva al cuidado del niño. No se lo puede permitir.