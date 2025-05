"Para mí eran hoteles cinco estrellas": Cubana cuenta su primera experiencia con la sanidad pública en España

Una cubana en España ha generado un encendido debate en TikTok tras compartir su experiencia personal con el sistema sanitario público español. En su video, grabado desde el interior de su coche, comenta con asombro y gratitud su primera visita a la sanidad pública, hace ocho años, contrastando esa experiencia con la realidad de los hospitales en Cuba.

"Soy cubana, viviendo en España, y la primera vez que fui a la sanidad pública en España, hace alrededor de ocho años, me quedé super impresionada", cuenta @susana.lavidaesuna. Lo que más le llamó la atención, afirma, fueron las instalaciones, que comparó con "hoteles 5 estrellas", y la organización digital del sistema: "Tenías que meter la tarjeta en una maquinilla que te daba tu cita y a la planta del hospital que tenías que subir", y luego, explica, "en el televisor salía tu código y a la consulta que tenías que entrar".

Lo más leído hoy:

La usuaria también elogió a los profesionales del sistema: "Los médicos, increíble, muy bien preparados y el trato maravilloso". Y aunque admite que "habrá gente mala, buena, más preparada, menos preparada, como en cualquier parte del mundo", insiste en que su experiencia ha sido "maravillosa". Por eso cierra su video con un mensaje claro: "Solo les puedo decir que valoren lo que tienen".

Pero lejos de pasar desapercibido, su testimonio desató una oleada de comentarios —cientos de ellos—, muchos agradeciéndole su mirada desde fuera y otros criticando duramente su punto de vista.

“Claro, si lo comparas con Cuba, todo es bueno, pero no puedes venir a idealizar algo que ya no funciona como antes”, escribió un usuario. “Hace ocho años era otra cosa. Hoy en día te dan cita para dentro de ocho meses”, añadió otro. Decenas de internautas españoles coincidieron en que el deterioro del sistema ha sido paulatino pero evidente: largas listas de espera, falta de personal y privatización progresiva son los principales reclamos.

“Antes salías del médico con diagnóstico, pruebas y tratamiento en el mismo día. Ahora tardas meses”, comentó una mujer. Otros cuestionaron la gestión política: “El sistema no es malo, lo están dejando caer”.

Sin embargo, también hubo reacciones comprensivas y agradecidas. “Gracias por recordarnos lo que tenemos”, escribió un español. Otro comentó: “Soy venezolano, cuando llegué me pasó igual. Los hospitales me parecieron hoteles”. Un usuario resumió: “No es que sea perfecta, pero al menos no tienes que llevar tus propias sábanas”.

El debate también dejó espacio para tensiones sobre inmigración, pagos de impuestos y acceso a servicios públicos. Aunque la creadora del video no entró en polémicas, sí respondió a varios comentarios con educación y empatía: “Fue mi impresión, cada quien vive cosas distintas”.

Este testimonio recuerda otros recientes, como el del “Dr. Mulato” desde Chile o el de la influencer Maryfra desde México, quienes también compararon la sanidad en sus países de acogida con lo que dejaron atrás en Cuba.

La cubana cierra su video con una invitación al diálogo: “¿Acaso crees que la sanidad pública en España realmente sea mala? Déjalo saber en los comentarios”. Y los comentarios, como se ha visto, no se hicieron esperar.

Preguntas frecuentes sobre la sanidad pública en España y Cuba