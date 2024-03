Una madre cubana viaja por sorpresa a la isla para reencontrarse con su hijo después de dos años: "Por fin pude abrazar al amor de mi vida"

Una madre cubana regresó a la isla después de dos años y volvió a abrazar a su hijo. Un momento cargado de emoción que está sacando las lágrimas a miles de usuarios después de que lo compartiese en TikTok.

El bello reencuentro entre madre e hijo lo compartió la usuaria @yudeimis1. Un emocionante vídeo en el que vemos a la cubana andando por la calle en dirección a su casa familiar cuando se encuentra con su hijo, que corre a los brazos de su madre mientras grita "mamá".

"Viaje sorpresa a mi familia después de casi dos años. Gracias a Dios que siempre guías mis pasos. Por fin pude abrazar al amor de mi vida", escribió la protagonista de este bello momento sobre el clip.

La escena está conmoviendo a cubanos de todo el mundo que les ha llenado de emoción este reencuentro.

"Me dolió ese mamá. No sé los míos cuando podré ver ese abrazo, ese 'mamá'. Me alegro como si fuera el mío. Llorando por alegrías ajenas, pero alegría", "Este vídeo me ha hecho llorar, yo tengo a mi niño en Cuba y esto recién empieza", "Me hiciste salir las lágrimas", "Eso es lo mejor, volver a ver a los tuyos", "Que alegría cada vez que veo esto me sacan las lágrimas", "Así es imposible no llorar, muchas bendiciones", "Qué bonito me sacaron las lágrimas con el abrazo de su hijo. Muchas bendiciones felicidades", "Qué alegría me da ver estos videos que se reúnan de nuevo" o "Que dolor cuando dice mamá, que ganas de poder hacer lo mismo miles de bendiciones", son algunos de los comentarios que se leen debajo del vídeo.