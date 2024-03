El Taiger responde a Alexander Delgado: "Ahora mismo tú no tienes a Cuba, tú no existes"

El Taiger contraataca y la polémica sigue estando servida dentro del género urbano. El reguetonero cubano no se ha quedado callado tras las declaraciones que su colega y antiguo amigo Alexander Delgado hizo sobre él en el programa de YouTube del personaje incógnito de las redes sociales Un Martí To Durako y le ha respondido utilizando la misma vía.

José Manuel Carbajal Zaldívar, nombre real de El Taiger, ha ofrecido una entrevista a Un Martí To Durako en la que ha dado su punto de vista a las palabras que emitió en su día el líder de Gente de Zona.

Durante su conversación, El Taiger tachó a Alexander Delgado de "víctima", de estar "influenciado" por su manager y de querer volver a ganarse un puesto dentro de la audiencia cubana.

"El vino aquí porque tú tienes a Cuba", dijo El Taiger haciendo referencia a que El Monarca no fue a conceder una entrevista a otro medio sino a Un Martí To Durako que tenía un gran público cubano.

"Cuba tiene una cosa que si no te mezclas no vives de ella. Pero si tu trabajo no es para ese público para qué vienes aquí", "No se te puede olvidar que las oportunidad no son ventajas, lo que uno sabe es para defenderse no para atacar a las demás personas. Tu posición era la de decir que conmigo venía un género", "Es muy fácil decir yo no tengo nada con aquello (Cuba) cuando aquello fue lo que te sostuvo a ti. Ahora mismo tú no tienes a Cuba. Tú no existes", "Yo te tenía en un pedestal del cual te quisiste bajar. Te bajaste y ahora estás haciendo un disco con todos los niños del género", fueron algunas de las palabras que dijo el reguetonero sobre Alexander Delgado y Gente de Zona.

El Taiger dijo además que le había hecho una canción a El Monarca llamada "El sano" en la que hablaba de todo lo sucedido. "Te voy a dar dos semanas para que me hagas una canción y le pegues", expresó.

Aquí la entrevista completa: