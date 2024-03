Alexander Delgado rompe lazos con El Taiger por sus declaraciones contra Randy Malcom

El cantante Alexander Delgado ofreció una entrevista al personaje incógnito de las redes sociales conocido como Un Martí To Durako donde habló de varios temas recientes acontecidos en su vida privada y profesional.

Uno de ellos fue el rompimiento de su relación de amistad con el también reguetonero El Taiger, tras las fuertes declaraciones públicas que hizo contra Randy Malcom, cantante, amigo y compañero de dúo de Alexander Delgado.

"En estos momentos no podemos tener buena relación, no podemos porque nosotros estamos por nuestro lado y él anda por el de él y yo tengo una sola línea, mi equipo es mi equipo, hablar con mi equipo es hablar conmigo, hablar con Guille es hablar conmigo, hablar con Randy es hablar conmigo. Yo no soy de los artistas que se caracteriza por coger el camino que no es. Yo con mi gente primero", fueron las primeras palabras que pronunció El Monarca sobre El Taiger.

Durante su conversación, el líder de Gente de Zona aludió a que el problema se originó porque El Taiger tiene "un problema muy particular" con las personas que forman parte de su equipo, algo que simplemente él no puede tolerar.

"No tengo nada en contra de José Manuel (El Taiger), simplemente que vamos a estar cada cual por su lado, porque él tiene un problema muy particular con personas que forman parte de mi equipo, personas que son mis pies, mis manos, mi cabeza. Y por mucho que yo te quiera, por mucho cariño que yo le tenga y por muchas cosas que hayamos vivido juntos, yo no puedo ser partícipe de eso y de algo que no sé al final de dónde salió y no sé por qué arremete así contra Randy", añadió.

En cuanto a la colaboración musical junto a El Taiger que tenía prevista que saliese a luz, Alexander Delgado explicó que la parada del estreno no se trató de nada personal, más bien fue una decisión de su disquera y equipo de trabajo.

Además, El Monarca comentó que no compartía ni quería ser partícipe de los vínculos que aún mantenía El Taiger con Cuba, pues para él la isla y el comunismo ya eran cosas del pasado.

"Esa colaboración no salió porque yo estoy firmado con Sony y no era el momento que mi disquera creía que tenía que salir ese tema. Sin quitar que El Taiger es una persona que tiene su manera de ver las cosas, de trabajar, su vínculo con Cuba, sus viajes a Cuba, sus relaciones con su familia en Cuba. Yo no tengo nada que ver con eso, yo esa situación la terminé hace mucho tiempo, yo no tengo nada que ver con Cuba, yo no tengo nada que ver con el comunismo", comentó al respecto.

Para acabar, El Monarca expresó que un amigo está para apoyarte y no para mancharte tu carrera. Y si El Taiger tenía algún problema con alguien de su equipo podía haberse comunicado de manera personal, en vez de arremeter contra sus compañeros a través de las redes sociales de la manera que lo hizo.

"Si tú eres realmente mi amigo y sabes que esa actitud tuya puede perjudicar mi carrera, tú deberías entender entonces porqué no salió la canción, porqué mi equipo decidió hacerla. Y no molestarte, porque no tenemos nada en contra tuyo, al contrario, lo único que hemos hecho es ayudarte, darte cariño", zanjó.